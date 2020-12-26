وكيل بنشرقي وأوناجم: شكوتنا ضد الزمالك كانت في عهد مرتضى.. واللاعبان مستمران بلا مشاكل

كشف كريم بلق وكيل أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم لاعبا الزمالك تقدم الثنائي بشكوى ضد النادي بخصوص المستحقات المالية قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما هاجم أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة السابق في الزمالك، وأشاد بتعامل أيمن يونس رئيس لجنة الكرة في النادي.

وقال بلق لموقع "البطولة" المغربي: "الشكوى كانت قبل نهائي دوري الأبطال، أي في عهد مرتضى منصور، وبالضبط ابنه أمير، الذي كان يعتبر نفسه نجما فوق اللاعبين، لكن بعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمحامين، جعلتها تصل بشكل متأخر".

وأردف "نحترم أيمن يونس استقبلني في بيته رفقة أوناجم وبنشرقي أكثر من مرة، وأرى أنه من بين الأسماء القادرة على قيادة النادي لبر الأمان".

وأكمل "يونس من الإداريين الجيدين، وهو من اللاعبين الكبار السابقين في مصر، بيته مفتوح للجميع، رجل حوار ومتفهم، أتشرف بمعرفته، بل أتمنى فعلا أن يأخذه بعض اللاعبين والإداريين العرب قدوة لهم، لا وجود لأي شيء قد يعكر صفو العلاقات بين موكليْ والنادي".

وأتم "اللاعبان مستمران مع الزمالك، ولم يعيشا أي مشاكل مع أي مسؤول في النادي، سوى أمير مرتضى منصور، الذي كان يغار للأسف من نجومية لاعبي الفريق خاصة بنشرقي".

بنشرقي وأوناجم انضما لصفوف الزمالك في بداية الموسم الماضي وحصدا لقب كأس مصر والسوبر المحلي والإفريقي بقميص الأبيض.