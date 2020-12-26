بعد قرار إعادة لقاء يوفنتوس ونابولي.. رئيس الأخير لـ بيرلو: ركز في الملعب

السبت، 26 ديسمبر 2020 - 11:53

كتب : FilGoal

بيرلو

رد دينو دي لاورينتس رئيس نابولي على أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس بعد تصريحات الأخير والتي علق بها على قرار اللجنة الأولمبية الإيطالية الملزم بإعادة مواجهة الناديين في الدوري.

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم احتسب يوفنتوس فائزا على نابولي بنتيجة 3-صفر يوم 4 أكتوبر الماضي وخصم نقطة من الأخير بسبب عدم حضوره الملعب في تورينو.

وبرر نابولي موقفه بأن عدد المصابين بفيروس كورونا في الفريق منعه السفر إلى تورينو لخوض المواجهة.

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ولجأ نابولي للجنة الأولمبية والتي ألغت قرار الاتحاد الإيطالي وأقرت إعادة المباراة في موعد يحدد لاحقا.

وعلق بيرلو ساخرا على القرار بالقول:"أشعر بالأسف للفرق الأخرى التي سافرت وخسرت نقاطا دون أن تقول شيئا، رحلت ولعبت دون المصابين بفيروس كورونا. أشعر بالأسف لهم أكثر منا".

ورد عليه دي لاورينتس بالقول في حواره مع Radio Capital:"بيرلو ليس محاميا، لا يعرف إجراءات محددة ولا يعرف ما حدث بشأن بروتوكولات الحفاظ على سلامة اللاعبين".

وأضاف "عليه أن يكون مدربا فقط، وأن يترك إجابات مثل هذه الأمور لممثلي ناديه".

قرار الأولمبية أرجع يوفنتوس للمركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي، مبتعدا بعشر نقاط عن ميلان المتصدر.

بينما استعاد نابولي النقطة التي خصمت من رصيده ليصبح في المركز الخامس مبتعدا بنقطة عن يوفنتوس.

نابولي يوفنتوس دي لاورينتس بيرلو
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