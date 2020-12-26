أرتيتا يسعى للخروج من عنق الزجاجة أمام تشيلسي

ما أجمل الفوز بالدربي، وما أروع أن يكون الفوز خروجا من عنق الزجاجة، وهو ما يبحث عنه ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال حين يستضيف تشيلسي في قمة مرتقبة يوم السبت بالجولة 15 للدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتل أرسنال المركز الـ15 في ترتيب الجدول برصيد 14 نقطة، أمّا تشيلسي فتراجع للمركز الخامس برصيد 25نقطة، وخسارة صاحب الملعب قد تجعله يتراجع للمركز الـ17 إذا فاز بيرنلي وبرايتون في مباريات نفس الجولة.

انتصار أرسنال سيكون الأول له منذ الجولة السابعة حين فاز على مانشستر يونايتد بهدف دون رد، فلم يحصد فريق المدفعجية سوى نقطتين في الجولات الـ7 الأخيرة.

نتائج، جعلت العديد يتوقع إقالة أرتيتا بعد خروج تقارير أشارت بتوتر علاقته مع اللاعبين، لكن المدرب الإسباني لم يهتم بها وخرج ليصرّح أن أرسنال وضع خطة لسوق الانتقالات الشتوية والصيفية المقبلة. (طالع التفاصيل)

وأجاب أرتيتا على سؤال يخص مستقبله مع أرسنال، قائلا: "طاقتي وتركيزي على أمر آخر وهو إخراج الفريق من هذا الموقف".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "الوضع الحالي ليس جيدا وليس مقبولا بالنسبة للنادي".

كذلك، تلقى أرتيتا دعما من بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، والذي كان أحد أسباب دخول مواطنه الإسباني عالم التدريب بعدما ضمّه لجهازه التدريبي عند قيادة الفريق الإنجليزي. حيث أكد أن "التفكير في إقالته أرتيتا خطأ فادح". (طالع التفاصيل)

لكن سجل أرتيتا ضد تشيلسي في مباريات الدوري قد يحرمه انتصارا يُحَسن أوضاع أرسنال. فلم يفز على فريق بلوز خلال مواجهتين في الدوري، خسر الأولى على ملعب الإمارات بهدفين مقابل هدف وتعادل في الثانية بهدفين لكل فريق.

أما الانتصار الوحيد له على كتيبة المدرب فرانك لامبارد فكان في نهائي كأس الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

في المقابل، حال تشيلسي في الجولات الأخيرة لا يختلف كثيرا عن أرسنال، خاصة بعد هبوط الفريق من المركز الثالث للخامس بعدما فاز في مباراتين فقط وتعادل في واحدة من آخر 5 مباريات.

لكن المخيف للامبارد أن تشيلسي خسر آخر مباراتين خارج ملعبه، أمام إيفرتون وولفرهامبتون على الترتيب.

بالإضافة إلى أن سوق انتقالات تشيلسي الضخم الذي شهد ضم أسماء عديدة، أهمها الثنائي الألماني تيمو فيرنر وكاي هافرتيز والإنجليزي بين تشيلويل والبرازيلي تياجو سيلفا والمغربي حكيم زياش لم ينعكس على أداء الفريق في الموسم الحالي.

بل ما كان يقدمه لامبارد مع الفريق في الموسم الماضي يُعد أفضل مما يقدمه حاليا وفقا لمحللين.

الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الدربي سيخفف من حدة الانتقادات الموجهة للامبارد على مردود تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

التشكيل المتوقع

أرسنال

حراسة المرمى: بيرند لينو

خط الدفاع: روب هولدينج – جابريال – كيران تيرني

خط الوسط: أينسلي ميتلاند نايلز – محمد النني – داني سيبايوس – بوكايو ساكا

خط الهجوم: نيكولاس بيبي – إيدي نكيتياه – ويليان

تشيلسي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا – كورت زوما – تياجو سيلفا – إيمرسون

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش – نجولو كانتي – ميسون ماونت

خط الهجوم: كريستيان بولسيتش – تامي أبراهام – تيمو فيرنر

حكم اللقاء

يدير مايكل أوليفير المباراة تحكيميا، وهي رقم 12 له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي. قاد مباراتين لأرسنال ضد وست هام وولفرهامبتون حيث فاز في الأولى وخسر الثانية، وأدار مباراة تشيلسي وكريستال بالاس التي انتهت برباعية دون رد لفريق لامبارد.

القناة الناقلة

تجري المباراة في تمام الـ7:30 مساء بتوقيت القاهرة وتُنقل عبر قناة beIN Sports 1.