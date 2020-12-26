مصيلحي: عودة سيسيه للزمالك في يناير؟ غير صحيح إطلاقا.. وعقد عاشور مع الاتحاد أقل من الأهلي

السبت، 26 ديسمبر 2020 - 11:02

كتب : FilGoal

رزاق سيسيه أمام أسامة إبراهيم في لقاء الاتحاد السكندري والإسماعيلي

تحدث محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن ضم حسام عاشور وكذلك رحيل أحمد رفعت، واستعارة رزاق سيسيه وعمار حمدي من الزمالك والأهلي على الترتيب.

عمار حمدي

النادي : الاتحاد السكندري

رزاق سيسيه

النادي : الاتحاد السكندري

حسام عاشور

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وكل ما يلي جاء على لسان رئيس زعيم الثغر عبر قناة أون تايم سبورتس 1

رزاق سيسيه وأحمد رفعت

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أول طلب من حسام وإبراهيم حسن كان الإبقاء على رزاق سيسيه، ووجهة نظر حسام حسن المختلفة حسمت رحيل أحمد رفعت رغم الحصول على توقيعه.

فسخ تعاقد سيسيه مع الاتحاد في يناير؟ غير صحيح إطلاقا ولا يوجد ذلك البند في العقد، ولم يحدث حوار بين الناديين على رحيله من الأساس.

عمار حمدي

محمود الخطيب رئيس الأهلي هو من رشح عمار حمدي في المرة الأولى للاتحاد، وتعاقدنا مع عمار على سبيل الإعارة لمدة موسمين ومع نهاية الموسم الجاري قد يعود للأهلي وفقا لبند في التعاقد.

واقعة رمضان؟ بعد المباراة تحدث معه مدربه وأخبره أنه لم يحدث أي مشادة بينهما، وكيف يحدث ذلك ورمضان قائده في المنتخب الأولمبي وتواصل معه ليؤكد له عدم صحة الأمر.

حسام عاشور

حسام حسن هو من طلب التعاقد مع عاشور لأنه قائد وسيكون مفيدا للفريق.

عقد حسام عاشور مع الاتحاد أقل ماديا بكثير عما تقاضاه مع الأهلي، والمفاوضات تمت في جلسة واحدة، وغير صحيح طلبه شارة قيادة الفريق في ظل وجود خالد قمر.

عاشور سيرتدي شارة القيادة أمام الأهلي لأن هذا شيء أدبي وعُرف في الكرة.

رزاق سيسيه الاتحاد السكندري محمد مصيلحي حسام عاشور عمار حمدي أحمد رفعت
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