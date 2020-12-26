أحمد علي: يتبقى لي 16 هدفا على نادي المائة

كشف أحمد علي مهاجم البنك الأهلي بأنه يتبقى له 16 هدفا على دخول نادي المائة بالدوري المصري.

البنك الأهلي تعادل مع الإسماعيلي بدون أهداف أمس الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وقال أحمد علي في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "للأسف موضوع عدد أهدافي في الدوري لا يوجد ما يوثقه بشكل صحيح لأن الدوري المصري لا يوجد ما يوثقه رقميا".

وأضاف "أنا أدون كل أهدافي في أجندة خاصة منذ ظهوري الأول، وأنا سجلت 84 هدفا في الدوري ويتبقى لي 16 هدفا على نادي المائة".

وعن مستوى الإسماعيلي فريقه السابق، قال "أنا لاعب في فريق آخر حاليا وكل كلمة ستُحسب علي، لكن هذا ليس الإسماعيلي الذي كنت ألعب فيه".

وأتم "يوجد اختلاف كبير وبالتأكيد هذا يحزنني رغم أنني أنتمي حاليا للبنك الأهلي. أندية مثل الإسماعيلي والمصري لها معزة في قلب كل مصر".

أحمد علي انضم هذا الموسم لنادي البنك الأهلي بعد موسم ماضي قضاه مع بيراميدز ثم معارا لـ إنبي.

صاحب الـ34 هدفا سجل هدفا واحدا حتى الآن بعد مرور 4 جولات من المسابقة.