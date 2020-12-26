إصابة مروان صحراوي بخلع في الترقوة

السبت، 26 ديسمبر 2020 - 00:23

كتب : ياسر الشريف

مروان الصحراوي لحظة تسجيل هدف الإسماعيلي الملغي أمام البنك الأهلي

تعرض مروان صحراوي مدافع الإسماعيلي لإصابة بـ خلع في الكتف وعظمة الترقوة خلال مباراة فريقه أمام البنك الأهلي.

وحسب الجهاز الطبي لنادي الإسماعيلي، فإن الخلع بدرجة بسيطة، ولذلك فضل اللاعب عدم الخروج من الملعب.

ويسعى الجهاز الطبي للإسماعيلي، لتجهيز اللاعب التونسي لمباراة أسوان المقبلة.

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الإسماعيلي تعادل مع البنك الأهلي اليوم الجمعة بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة أسوان يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة.

في الدوري الإسماعيلي مروان صحراوي
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