مدرب منتخب مصر للآنسات يتحدث عن "التنمر" الذي تعرض له اللاعبات

انتقد أحمد رمضان المدير الفني لمنتخب مصر للآنسات تحت 20 عاما، التنمر الذي تعرضن له لاعباته.

فتيات مصر فزن على لبنان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة ودية استعدادا للتصفيات الإفريقية.

وصرّح رمضان: "الفتيات تعليمهن جيد وثقافتهن عالية ويؤدين بشكل مشرف رغم تدربهن معي لمدة 50 يوما فقط، لكنهن يريدن عمل شيء من أجل مصر".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2: "هؤلاء الذين تنمروا كان يتوجب عليهن التفكير مرة واثنين وثلاثة قبل قول أي شيء عن هؤلاء البنات اللاتي يطمحن لتغيير شكل الكرة النسائية في مصر".

وواصل: "منتخب لبنان تم تجميعه منذ عامين وفاز ببطولة غرب آسيا وانتصر في مباريات كثيرة ولم يخسر أي مواجهة قبل ملاقاة مصر، بينما نحن تم تجميعنا منذ 45 يوما فقط".

وأتم: "هدفنا وضع مصر على الخريطة الدولية مجددا في كرة القدم النسائية".

وتواجه مصر منتخب لبنان في مباراة ودية ثانية السبت بالثانية ظهرا.