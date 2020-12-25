إصابة مدافع الاتحاد السكندري بكسر في القدم أثناء المران

تعرض محمود شعبان مدافع الاتحاد السكندري لإصابة قوية، غادر على إثرها مران الفريق اليوم الجمعة.

وتعرض شعبان لكسر في القدم اليسرى، ليخرج محمولا من الملعب أثناء مران الفريق.

صاحب الـ25 عاما سيجري عملية جراحية في قدمه مساء غد السبت بأحد مستشفيات القاهرة.

محمود شعبان من ناشئين الاتحاد السكندري، ويلعب مع الفريق الأول منذ عام 2016.

الظهير الأيمن لم يلعب أي دقيقة رفقة الفريق هذا الموسم حتى الآن بعد مباراتين خاضهما الفريق.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي يوم الإثنين المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة للدوري المصري.