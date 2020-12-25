الزمالك: مصطفى محمد ليس خائنا.. حلمه سيتحقق ولكن في الوقت المناسب

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 - 22:58

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يحتفل بهدفه مع الزمالك في سموحة

تحدث أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجان الكرة في نادي الزمالك عن مصطفى محمد مهاجم الفارس الأبيض، مشددا على وصفه بـ"ليس خائنا".

مصطفى محمد

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال أيمن يونس: "مصطفى محمد زمالكاوي وليس خائنا أبدا. هو لاعب محترم ويحلم بالاحتراف مثل الجميع".

وأردف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "أخبرنا مصطفى محمد أن التوقيت ليس مناسبا الآن للاحتراف".

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وأضاف "نختلف مع مصطفى محمد في أمرين هما; التوقيت والمقابل المادي".

وتابع "جلسنا مع مصطفى محمد والحديث كان واضحا له. التوقيت ليس مناسبا لنا لكي يحقق حلمه بالاحتراف. التوقيت المناسب قد يكون في شهر 6 أو 7 وليس في يناير المقبل".

وشدد "ما يُقال عن رغبة مصطفى في الاحتراف لكي يعود لفريق مصري آخر، حديث فتن وشائعات فقط. مصطفى ليس خائنا ويجب الحفاظ عليه ولا نريد من الجماهير القسوة عليه".

وكشف "مصطفى لم يظهر في التدريبات ولكنه كان يعاني من إصابة في الظهر، وبسبب ذلك تواجد في صالة الجيم يومي الخميس والجمعة".

مصطفى محمد صاحب الـ 23 عاما توج بلقب كأس الأمم الإفريقية مع منتخب الشباب ليقطع تذكرة الوصول للأولمبياد.

وسجل مصطفى محمد هدفين في أول جولتين في الدوري، ضد المقاولون وبيراميدز.

الموسم الماضي، سجل مصطفى محمد 16 هدفا وصنع 3 خلال ظهوره في 46 مباراة بقميص الفارس الأبيض.

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