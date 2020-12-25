مدرب الإسماعيلي: ما لمسته من اللاعبين يبشر بقادم أفضل

يرى محمد وهبة مدرب الإسماعيلي أمام البنك الأهلي بأن ما رآه من اللاعبين خلال الفترة الحالية، يبشر بقادم أفضل للفريق.

الإسماعيلي تعادل مع البنك الأهلي بدون أهداف على ملعب الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وقال وهبة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء: "قبل التحدث عن أي شيء، أريد شكر اللاعبين على روحهم اليوم بعد التغيرات العديدة في الساعات السابقة".

وأضاف "كان هدفي أن يخرج كل لاعب كل ما لديه في الملعب، وهذا ما حدث وكان بإمكاننا الفوز في أي وقت من المباراة، حتى الهدف الملغي لنا لا أعرف المخالفة ضد من، ولكن القادم أفضل".

مدرب الإسماعيلي أتبع "أتمنى الشفاء لابنة طلعت يوسف، وهو ظرف طارئ والإدارة وافقت على الفور. طلعت يوسف مدرب محترم ولن يتأخر أبدا عن الإسماعيلي، بل وهو من ضمني إلى الجهاز الفني أولا، قبل أن تحدث الظروف التي اضطرته للرحيل سريعا".

وهبة واصل "أعمل بمفردي منذ ثلاثة أيام وبلا جهاز فني رفقة سعفان الصغير، ولكن لا أعذار. لا مدرب يستطيع تقديم أي شيء في 24 ساعة لكن المطمئن هو أن الأولاد جميعا قدموا أداء جيد وكانوا مركزين تماما، وما يهمني للبناء في الفترة المقبلة".

واستمر "لا أشغل بالي بالمسميات ولا أعرف مصيري في الفترة المقبلة، سواء باستمراري أو رحيلي سأتمم مهمتي خلال الفترة المتاحة لي".

وهبة أتم "جماهير الإسماعيلي هي أجمل ما في الإسماعيلية. الإسماعيلي هو نبض الشارع، وبهم ومساندتهم قبل أي شيء، وبالإضافات في يناير والجهاز الفني الذي سيضمه النادي، سيكون القادم أفضل. لا أعد بشيء لأنني لا أملك شيئا، لكنني فقط لمست رغبة لدى اللاعبين في التحسن".

وتولى محمد وهبة إدارة الإسماعيلي فنيا أمام البنك الأهلي بعد إقالة ريكاردو مدرب الفريق السابق، والتعاقد مع طلعت يوسف، قبل أن يرحل طلعت يوسف عن الفريق قبل تفعيل التعاقد بسبب مرض ابنته بفيروس كورونا.

تعادل الإسماعيلي رفع رصيده للنقطة الثالثة من 4 مباريات في المركز الـ13، وبلا أي فوز.