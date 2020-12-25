"لو موند" الفرنسية تختار أفشة ومعلول ضمن أفضل اللاعبين الأفارقة لعام 2020

اختارت صحيفة "لو موند" الفرنسية أفضل 5 لاعبين أفارقة لعام 2020، وضمت ثنائي الأهلي محمد مجدي أفشة وعلي معلول.

الصحيفة الفرنسية اختارت أيضا في القائمة، المغربي عبد الصمد المباركي لاعب نهضة الزمامرة المغربي، والبوركينابي آلان تراوري لاعب نهضة بركان والبوروندي جوسفين ناشيمييمانا لاعب فريق إيجل دي ماكامبا البوروندي.

وما يلي جاء عن ثنائي الأهلي:

محمد مجدي أفشة

أصبح بطل جماهير الأهلي يوم 27 نوفمبر بتسجيل هدف الحسم في الدقيقة 86 بنهائي دوري أبطال إفريقيا والتتويج باللقب التاسع قاريا أمام الغريم التقليدي الزمالك.

لاعب الوسط البالغ 24 عاما حصد شعبية هائلة في أعين جماهير الشياطين الحمر، وحصد جائزة أفضل لاعب في النهائي وأنهى العام بالتتويج بلقب الدوري وكأس مصر.

بالنسبة للمنتخب فهو ضمن لاعبي الجيل الجديد الذي غاب عن كأس الأمم الإفريقية 2019، وسجل هدفه الدوري في ظهوره السابع أمام توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022.

علي معلول

على الرغم من الاهتمام من بعض الأندية الأوروبية، يظل علي معلول وفيا للأهلي.

حقيقي أنه يعد ضمن أفضل المدافعين الأفارقة، ليكتب في مسيرته المليئة بلقب الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا، بعدما سجل هدفين في ربع النهائي أمام صنداونز الجنوب إفريقي وهدفا في شباك الوداد المغربي.

معلول مثال للمدافع العصري، هجومي وممرر ويسجل عادةً، وأرقامه تثبت ذلك منذ بداية مسيرته أمام الصفاقسي.