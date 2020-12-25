تقرير: فريق لبناني يطلب إعادة مباراته بعد فوزه بهدف يخالف قواعد اللعب النظيف

شهدت مباراة الإخاء الأهلي عاليه أمام التضامن في الجولة العاشرة من الدوري اللبناني، واقعة جدلية.

الإخاء الأهلي فاز بهدفٍ دون رد سجله داني الجردي في الدقيقة 77، لقطة تم اعتبارها مخالفة لقواعد اللعب النظيف.

لاعبو فريق الإخاء كانوا بصدد إعادة الكرة إلى لاعبي التضامن في لقطة روتينية معتادة تنصر اللعب النظيف في ملاعب كرة القدم، لكن الجردي خطف الكرة وسجل الهدف في وقتٍ متأخر من اللقاء.

من جانبه، ذكر موقع FALebanon أن إدارة نادي الإخاء الأهلي تقدمت باعتذار على التصرف التي وُصفت بـ "غير المسؤول والبعيد عن أدبيات النادي ومبادئه".

وأفاد التقرير أن الإخاء الأهلي بصدد طلب إعادة المباراة في مخاطبة رسمية للاتحاد اللبناني لكرة القدم، انتصارا لقواعد اللعب النظيف.

تتقدم إدارة نادي الإخاء الأهلي عاليه بالإعتذار من أسرة كرة القدم اللبنانية بشكل عام والأشقاء في نادي التضامن صور بشكل خاص على التصرف غير المسؤول والبعيد عن ادبيات النادي ومبادئه المبنية على اللعب النظيف والإمتثال بالروح الرياضية. كما تعلن انها تجري إجتماعات للتدقيق ولتحديد pic.twitter.com/aEMa6DdvWl — FA Lebanon (@FALebanon) December 25, 2020

الفوز رفع رصيد الإخاء الأهلي إلى 16 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمّد رصيد التضامن عند 6 نقاط في المركز العاشر من ضمن 12 فريقا في المسابقة.