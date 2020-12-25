انتهت في الدوري - الإسماعيلي (0) (0) البنك الأهلي.. تعثر جديد للدراويش

يستقبل الإسماعيلي نظيره البنك الأهلي على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق.+94 الزنفلي يتألق أمام تسديدة شيلونجو الصاروخية ويتصدى لها بيد واحدة

ق.79 تصدٍ إعجازي من المخضرم محمد صبحي بعد رأسية خطيرة

ق.69 تسديدة من مدبولي في منتصف المرمى يتصدى لها الزنفلي على مرتين

ق.60 الإسماعيلي يسجل هدفا يلغيه الحكم بداعي التسلل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.41 تسديدة من أري بابل تصطدم بالدفاع وتمر إلى ركلة ركنية

ق.37 فرصة خطيرة للإسماعيلي بعد انطلاقة مدبولي عقب تمريرة شكري نجيب، لكن التسديدة مرت جانبية

ق.34 تسديدة رائعة من محمد عادل تمر بجوار قائم البنك الأهلي بقليل

ق.25 أحمد علي يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول بعد عرضية أحمد ياسر واستلام رائع من مهاجم إنبي السابق لكن تسديدته تمر جانبية

ق.10 بطاقة صفراء لـ محمود الزنفلي حارس مرمى البنك الأهلي بعد تعطيل رمية تماس

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل