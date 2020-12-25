تشيلافيرت يعلن ترشحه لرئاسة باراجواي

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 - 19:06

كتب : FilGoal

تشيلافيرت‎

أعلن خوسيه لويس تشيلافيرت الحارس الأسطوري لمنتخب باراجواي، ترشحه لرئاسة بلاده في انتخابات 2023.

ونشر تشيلافيرت عبر حسابه على "تويتر" نبأ ترشحه تحت شعار "فخور بانتمائي لـ باراجواي".

ويرأس باراجواي ماريو أبدو بينيتز منذ أغسطس 2018، ويطمح تشيلافيرت إلى إزاحته من منصبه في الانتخابات المقبلة.

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واشتهر تشيلافيرت بأفكاره السياسية القوية خلال مسيرته الطويلة مع كرة القدم، بل تنبأ له البعض بتولي منصب رئيس البلاد في المستقبل.

وكانت واحدة من أقوى مواقف تشيلافيرت السياسية عندما رفض المشاركة في كوبا أمريكا 1999 التي نظمتها بلاده، اعتراضا على استثمار الحكومة أموالا طائلة في أحداث رياضية بدلا من صرفها على التعليم ومكافحة الفقر.

كما واصل تشيلافيرت انتقاد سياسات الحكومات ومناداته بمحاربة الفساد في السنوات التالي.

ويعتبر تشيلافيرت أحد أعظم حراس المرمى في تاريخ كرة القدم، وعُرِف بغزارته التهديفية، إذ يعتبر ثاني أكثر حارس مرمى تسجيلا للأهداف عبر التاريخي خلف البرازيلي روجيرو سيني.

ويمتلك تشيلافيرت 74 مباراة دولية مع باراجواي بين 1989 و2003، سجّل خلالها 8 أهداف.

كما قضى تشيلافيرت مسيرة ناجحة مع أندية عدة، أبرزها: جواراني، وسان لورنزو، وريال سرقسطة، وفيليز سارسفيلد، وستراسبورج، وبينيارول.

ولو نجح تشيلافيرت في تحقيق مبتغاه بالوصول إلى سُدة الحكم في باراجواي، فسيصير ثاني لاعب كرة قدم على مستوى العالم يتولى رئاسة بلاده بعد جورج ويا رئيس ليبيريا.

تشيلافيرت
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