أس: ريال مدريد يفقد خدمات رودريجو لـ 3 أشهر

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 - 17:30

كتب : FilGoal

رودريجو - ريال مدريد

أعلن ريال مدريد عن تفاصيل إصابة لاعبه البرازيلي رودريجو جويس.

وذكر بيان ريال مدريد أن الجناح الشاب يعاني من إصابة في وتر العضلة الخلفية اليمنى.

وأوضحت صحيفة "أس" الإسبانية أن مدة ابتعاد رودريجو عن الملاعب ستكون 3 أشهر.

وتعرّض رودريجو للإصابة في الدقيقة 35 من مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام غرناطة، وغادر الملعب محمولا على نقّالة، تاركا مكانه لـ ماركو أسينسيو.

وبدت علامات الألم على وجه رودريجو الذي طلب التغيير مباشرةً بعد سقوطه الذي أعقب انطلاقة سريعة من الجهة اليسرى.

وظهر رودريجو مستندا على عكازين خلال الصورة التي نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي مع شجرة أعياد الميلاد مساء أمس الخميس.

ولو صدقت توقعات صحيفة أس، فهذا يعني ابتعاد رودريجو عن مسابقة كأس السوبر الإسباني الشهر المقبل.

كما يبتعد رودريجو عن مباريات إلتشي، وسيلتا فيجو، وأوساسونا، وديبورتيفو ألافيس، وليفانتي، وويسكا، وفالنسيا، وبلد الوليد، وريال سوسيداد، وأتليتكو مدريد بشكلٍ مبدئي في بطولة الدوري الإسباني.

كما سيغيب عن مباراتي الذهاب والإياب أمام أتالانتا في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، وعن أولى مواجهات ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا.

رودريجو (19 عاما) شارك في 17 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، سجّل خلالها هدفا وحيدا وصنع 6 أهداف.

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