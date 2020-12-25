مران الزمالك – عبد الشافي وعبد الله جمعة يواصلان التأهيل.. ومحاضرة فنية من باتشيكو

واصل محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة لاعبي الزمالك تنفيذ برنامجهما التأهيلي في مران الفريق اليوم الجمعة.

وأدى الثنائي تدريبات تأهيلية في الجيمانزيوم على هامش المران.

فيما خضع لاعبو الفريق لتدريبات بدنية قوية تحت إشراف مدرب الأحمال جوزيه بيدرو.

وخصص بيدرو حصة بدنية للاعبين تدربوا فيها بدون الكرة لرفع لياقتهم البدنية.

واجتمع جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك باللاعبين قبل انطلاق المران وشرح لهم خلال محاضرته ما ينوي تنفيذه في التدريبات ولقاء سموحة.

ويستعد الزمالك للقاء سموحة يوم الإثنين المقبل في ثالث جولات الدوري.

وكان الزمالك بدأ موسمه في الدوري بالفوز على المقاولون بهدفين مقابل لا شيء قبل التعادل مع بيراميدز بهدف لمثله.