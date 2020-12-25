نهائي القرن ليس على القمة.. تعرف على أكثر ما بحث عنه المصريون في 2020

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 - 14:40

كتب : FilGoal

عمرو السولية - الأهلي - الزمالك

يفصلنا ستة أيام عن نهاية العام الجاري الذي كان الأغرب والأصعب على جميع الأصعدة في ظل جائحة كورونا.

فما هي أكثر الأشياء التي بحث عنها المصريين رياضيا خلال العام؟

بالطبع على القمة كانت قمة الكرة المصرية ولكن ليس ما تخيلته في ذهنك، لم يكن نهائي القرن الأكثر بحثا عبر محرك البحث "جوجل".

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بل كانت قمة الدوري الملغاة بعد انسحاب الزمالك هي الأكثر بحثا وكان زمالك في ظل تهديد رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور بعدم خوض المباراة.

أما ثاني أكثر الفترات بحثا عن القمة فكان نهائي القرن في دوري أبطال إفريقيا.

فيما كانت ثاني أكثر العبارات بحثا خلال العام هي مباراة الزمالك والترجي في شهر فبراير الماضي حينما التقى الفريقين في السوبر الإفريقي في قطر ثم في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت ثالث أكثر العبارات بحثا هي مباراة الأهلي وطنطا، ثم الأهلي والمصري، ثم الهلال والأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وبشكل عام سيطرت مباريات الدوري المصري على أكثر العبارات بحثا عبر "جوجل".

وبالانتقال للبحث عن المشاهير والشخصيات العامة ففي الترتيب الرابع والخامس على التوالي يتواجد اسمي مؤمن زكريا ورمضان صبحي.

البحث عن اسم مؤمن جاء بالتزامن بالإعلان بشكل أكبر عن تفاصيل مرضه ودعمه من قبل اللاعبين ودعوته لحضور نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أما رمضان صبحي فكان حديث المصريين في بداية شهر أغسطس الماضي حينما أعلن الأهلي رحيله عن الفريق لينضم إلى بيراميدز.

وتحت خانة الأسئلة وبسبب التباعد الاجتماعي والعزل المنزلي جراء تفشي كورونا كانت ثاني أكثر العبارات بحثا هي "كيف أتمرن في المنزل؟".

الأهلي الزمالك الدوري المصري
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