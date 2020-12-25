الزمالك: تجديد تعاقد أوباما خلال 48 ساعة.. اللاعب يريد الاستمرار بشدة

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 - 13:08

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف يوسف أوباما أمام الجونة

أعلن حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية في الزمالك إتمام مفاوضات تجديد تعاقد لاعب الفريق يوسف إبراهيم "أوباما" وتجديد تعاقده خلال 48 ساعة.

يوسف أوباما

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال حسين السيد عبر موقع الزمالك الرسمي صباح اليوم الجمعة: "ملف التجديد لأوباما تم الانتهاء منه بعد الجلسة التي جمعتني ووكيل اللاعب وشهدت توقيع الطرفين على اتفاق بالبنود الجديدة التي تضمن تقدير اللاعب وتمسك النادي به خلال الفترة الحالية".

وأكمل "ملف التجديد لأوباما لم يشهد أي معوقات بين الطرفين واللاعب أبدى رغبة شديدة في الاستمرار في الزمالك".

وأردف "التوقيع على العقد الجديد سيكون خلال 48 ساعة ليتم غلق الملف نهائيا ونحافظ على استقرار الفريق".

ويلعب أوباما في الفريق الأول للزمالك منذ 2014 وأعاره النادي مرة إلى الاتحاد وأخرى إلى وادي دجلة.

وشارك صانع الألعاب في 84 مباراة مع الزمالك في الدوري المصري الممتاز وسجل 15 هدفا.

وتوج أوباما بثمانية ألقاب مع الزمالك.

أوباما الزمالك
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