آس: إقالة توخيل ستعقد مساعي ريال مدريد لضم مبابي

يبدو أن إقالة توماس توخيل من منصبه كمدرب لباريس سان جيرمان ستتسبب في تعقيد مساعي ريال مدريد للحصول على خدمات كيليان مبابي نجم الفريق الفرنسي، بحسب تقرير نشرته صحيفة "آس" الإسبانية.

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وقال التقرير إن باريس سان جيرمان حاليا في خضم مفاوضات تجديد عقد الثنائي نيمار جونيور ومبابي، وكان هذا الثنائي يتمتع بعلاقة وصفتها الصحيفة بـ"مضطربة" مع المدرب الألماني.

وأشار التقرير إلى أن جزء من تعقيد صفقة مبابي هو تعيين ماوريسيو بوكيتينو، المدرب الأرجنتيني الذي كان يعتبره فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني خليفة زين الدين زيدان.

وأوضحت "أس" أن ريال مدريد لم يفكر في أن سان جيرمان سيقيل توخيل حتى قبل نهاية عقده في 2021، وربما أن ذلك كان تنازلا من النادي الفرنسي من أجل إقناع مبابي بالبقاء.

وشهد الموسم الماضي توتر العلاقة بين مبابي وتوخيل أكثر من مرة، إذ كلما خرج المهاجم الفرنسي صاحب الـ22 عاما كبديل كان يتبادل الحديث الغاضب مع مدربه.

في إحدى المرات رد توخيل: "أنا المدرب، هذه ليست رياضة تنس، ليست رياضة فردية، بل كرة قدم".

وقالت تقارير في السابق إن ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان عقد أكثر من اجتماع طارئ مع الثنائي لتهدئة الأجواء بينهما.

وسيحاول ريال مدريد وفقا للتقرير أن يتعاقد مع مبابي خلال الصيف، لكن الصفقة قد تعقدت حاليا بسبب تغيير المدرب.

وأوضحت تقارير في وقت سابق أن مبابي قد يوافق على التجديد لكن سيضع بندا في عقده يسمح برحيله إلى ريال مدريد بمبلغ 250 مليون يورو فقط من أجل النادي الملكي، وفي حالة عدم التجديد فسعره قد يصل إلى 180 مليون.

صاحب الـ22 عاما انضم إلى سان جيرمان قادما من موناكو لمدة موسم على سبيل الإعارة في صيف 2017 قبل أن ينضم بشكل نهائي بمبلغ 145 مليون يورو. ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

وشارك مبابي خلال الموسم الجاري في 18 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 14 هدفا وصنع 8.