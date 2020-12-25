ميسي يرد المديح لـ أوبلاك: من أفضل حراس العالم.. مواجهته مشوقة

بعدما وصف ساحر الأرجنتين باللاعب الأفضل في العالم، رد ليونيل ميسي أيقونة برشلونة على يان أوبلاك حامي عرين أتليتكو مدريد مصنفا إياه ضمن نخبة حراس المرمى.

يان أوبلاك النادي : أتليتكو مدريد

وأشاد السلوفيني بميسي (33 عاما) مشيرا إلى أنه لا يستطيع توقع ما سيفعل الأرجنتيني في الملعب. (طالع تصريحاته)

ورد ميسي على أوبلاك قائلا لـBud Football "مواجهته رائعة، أحد أفضل حراس المرمى في العالم في الوقت الراهن، ومن الجيد دائما مواجهة الأفضل".

وواصل قائد منتخب ألباسيليستي "هذا يحفزك أكثر، أن تحاول تسجيل هدف ضده، بسبب صعوبة ذلك، لأنه يثبت جودته في كل مباراة يخوضها".

وأتم "من الجيد رؤيته خارج الملعب لكن أيضا مواجهته في المباريات، وهو ما يجعلها شيقة أكثر".

ونال أوبلاك (27 عاما) جائزة أفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني 4 مرات.

وانضم أوبلاك لأتليتكو في 2014 وشارك مع الفريق في 276 مباراة.

وتوج مع فريق روخيبلانكوس بثلاثة ألقاب.