تقرير: أتليتكو يستهدف استعارة ألونسو في يناير.. ومنافسة من إنتر

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 - 10:35

كتب : FilGoal

ماركوس ألونسو - تشليسي - توتنام - الدوري الإنجليزي

يستهدف نادي أتليتكو مدريد ضم ماركوس ألونسو مدافع تشيلسي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير. وذلك وفقا لتقرير نشره برنامج "الشرينجيتو" الإسباني.

وأوضح البرنامج أن النادي الإسباني سيتقدم بعرض لاستعارة مدافع تشيلسي خلال شهر يناير المقبل.

وأشار التقرير إلى أن أتليتكو ينوي دفع نسبة 50% من راتب اللاعب الذي يقدر بـ100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

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وقال التقرير إن أتليتكو سيواجه منافسة قوية من إنتر ميلان الذي يسعى بدوره لضم اللاعب في يناير.

وألمح البرنامج إلى ان تشيلسي قد يكون ضد فكرة انتقال ألونسو إلى إيطاليا.

وخرج ألونسو صاحب الـ29 عاما من حسابات مدربه فرانك لامبارد بعد انضمام بن تشيلويل من ليستر سيتي.

ولم يلعب ألونسو أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي منذ شهر سبتمبر الماضي، وخرج من تشكيل فريقه في كافة المباريات منذ شهر أكتوبر.

وشارك ألونسو خلال الموسم الجاري في 3 مباريات فقط في كل المسابقات (جاءت جميعا في الدوري الإنجليزي)، فيما تواجد على مقاعد البدلاء 4 مرات في دوري أبطال أوروبا.

في إسبانيا سوق الانتقالات
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