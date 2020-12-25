الصراع على هالاند.. سكاي: تشيلسي سيدخل السباق

مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، ريال مدريد، والآن تشيلسي، كلها أندية ارتبطت بالنجم النرويجي وفقا لتقارير صحفية أوروبية.

إيرلينج هالاند النادي : بوروسيا دورتموند تشيلسي

إرلينج هالاند المهاجم المميز لبوروسيا دورتموند والذي أبهر بمستوى مميز مع ناديه منذ الانتقال للدوري الألماني في يناير الماضي، بات مطمعا لأندية كبيرة في القارة العجوز.

وآخر تقرير عن اللاعب البالغ عمره 20 عاما كان من قناة سكاي سبورت إيطاليا، والتي قالت إن تشيلسي حدد هالاند كأولوية في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

بات هالاند، اللاعب الأسبق لريد بول سالزبورج والمتوج بجائزة الفتى الذهبي لعام 2020، ضمن نخبة مهاجمي أوروبا.

سجل 33 هدفا وأرسل 6 تمريرات حاسمة في 32 مباراة فقط بالقميص الأصفر لدورتموند.

انضم إلى فريق أسود فستيفاليا في يناير 2020 مقابل 20 مليون يورو.