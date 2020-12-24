الزمالك: المفاوضات مع أوباما لم تستغرق أكثر من 10 دقائق.. ونُجهز العقود لـ ساسي

كشف حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية في نادي الزمالك أن مفاوضات النادي مع يوسف إبراهيم "أوباما" لم تستغرق أكثر من 10 دقائق.

وقال حسين السيد: "أوباما ابن من أبناء الزمالك والمفاوضات لم تستغرق أكثر من 10 دقائق".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة الزمالك "كل ما طلبه أوباما هو التقدير فقط، وتم الاتفاق على كل شيء".

وأشار "يتم الآن تجهيز العقود بشكل قانوني وخلال يومين فقط سيوقع على العقود ويحصل على مقدم التعاقد".

أما بخصوص فرجاني ساسي، فإنهال حسين السيد بالإشادة بسلوك النجم التونسي، قائلا: "رغم أنه لاعب أجنبي ألا أنه تشعر بأنه ابن من أبناء الزمالك وتربى داخل النادي".

وأضاف "ساسي أبدى تفهمه لأبعد الحدود لموقف وظروف الزمالك وقال لنا "أنا من أيدكم ديه لأيدكم ديه".

وأكمل حديثه قائلا: "ساسي له مستحقات ولكن تلك لمن تكن عقبة في المفاوضات، وكنا نتحدث عن المدة وكل شيء ونحن الآن في مرحلة تجهيز مقدمات ساسي وسيحصل على كل مستحقاته".

وشدد "تم الاتفاق على كل شيء مع ساسي ونحن في مرحلة تجهيز العقود قانونيا وتجهيز المقدمات للاعب".