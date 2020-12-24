طبيب الزمالك يكشف جديد حالة طارق حامد ومحمود علاء

كشف محمد أسامة طبيب نادي الزمالك جديد حالة طارق حامد ومحمود علاء بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال طبيب الزمالك: "الأمور مستقرة تماما لـ طارق حامد ومحمود علاء".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "الثنائي خضع لفحوصات اليوم وجاءت جيدة، وبداية الأسبوع المقبل الثنائي سيخضع لاختبارات جديدة".

وتابع "محمود علاء وطارق حامد حالتهما جيدة جدا والأعراض بسيطة وأصبحت أقل من السابق أيضا".

وأكمل حديثه قائلا: "لا أحب الاستعجال في أي أمور تخص كورونا".

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام سموحة في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة يوم الإثنين على ملعب برج العرب.

مواجهة الزمالك وسموحة لن تشهد تواجد طارق حامد ومحمود علاء بسبب كورونا.