تقرير: إريكسن ينضم إلى سان جيرمان إذا تولى بوكيتينو قيادة الفريق

الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 22:52

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - توتنام

ارتبط اسم كريستيان إريكسن لاعب إنتر بالانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان حال تولى ماوريسيو بوكيتينو قيادة الفريق.

واستقر نادي باريس سان جيرمان رحيل توماس توخيل بسبب سوء النتائج وارتبط اسم بوكيتينو لقيادة الفريق.

وكشفت صحيفة توتو ميركاتو أن باريس سان جيرمان قد يجمع بين بوكيتينو وإريكسن الذي لعب 255 مباراة على مدار ستة مواسم مع المدرب الأرجنتيني في توتنام.

أخبار متعلقة
قُرعة الأبطال – باريس للثأر من برشلونة.. تحدٍ جديد لبايرن وليفربول وحتى لا تتجد لعنة ريال مدريد كومان: باريس سان جيرمان أنفق أموالا طائلة للفوز بالألقاب قرعة الأبطال - برشلونة يتحدى باريس.. أتليتكو ضد تشيلسي.. وبايرن أمام لاتسيو لو باريزيان: باريس سان جيرمان قد يخطف ديباي من برشلونة

وأشار التقرير إلى أن إريكسن قد خرج من حسابات أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر.

وصرح جوسيب ماروتا نائب الرئيس التنفيذي لنادي إنتر لشبكة سكاي أن إريكسن سيكون على قائمة المعروضين للبيع في يناير.

وأضاف التقرير أن إريكسن ثالث أكثر لاعب تسجيلا للأهداف تحت قيادة بوكيتينو في توتنام بعد هاري كين وسون هيونج مين.

وانضم إريكسن إلى إنتر قادما من توتنام في يناير 2020 ولم يكمل عامه الأول في النادي الإيطالي.

وخاض إريكسن 38 مباراة مع إنتر منذ انضمامه ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 3 آخرين.

ميركاتو توتنام إنتر إريكسن
نرشح لكم
أخر الأخبار
بو جلبان: أتمنى حصد الألقاب مع الصفاقسي.. زيادة المحترفين التونسيين لقيمة الدوري المصري 7 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك: المفاوضات مع أوباما لم تستغرق أكثر من 10 دقائق.. ونُجهز العقود لـ ساسي 29 دقيقة | مصر
وزير الرياضة: لم أجلس مع ساسي لإقناعه بالتجديد ولكن لطمأنته بشأن الزمالك 45 دقيقة | الدوري المصري
مبابي يودّع توخيل رغم عدم إقالته رسميا حتى اللحظة 49 دقيقة | الدوري الفرنسي
ذا أثليتك يجيب في تقرير مطول: لماذا رحل توخيل ويريد سان جيرمان التعاقد مع بوكيتينو ساعة | الدوري الفرنسي
طبيب الزمالك يكشف جديد حالة طارق حامد ومحمود علاء ساعة | مصر
تقرير: إريكسن ينضم إلى سان جيرمان إذا تولى بوكيتينو قيادة الفريق ساعة | أوروبا
في الدرجة الثانية – أبو العينين شحاتة يستقيل من تدريب جمهورية شبين ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 2 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 3 خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا 4 أبو تريكة: صلاح أخبرني بأنه يشعر بالضيق.. ولن أفصح عن السر
قد ينال إعجابك