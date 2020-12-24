تقرير: إريكسن ينضم إلى سان جيرمان إذا تولى بوكيتينو قيادة الفريق

ارتبط اسم كريستيان إريكسن لاعب إنتر بالانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان حال تولى ماوريسيو بوكيتينو قيادة الفريق.

واستقر نادي باريس سان جيرمان رحيل توماس توخيل بسبب سوء النتائج وارتبط اسم بوكيتينو لقيادة الفريق.

وكشفت صحيفة توتو ميركاتو أن باريس سان جيرمان قد يجمع بين بوكيتينو وإريكسن الذي لعب 255 مباراة على مدار ستة مواسم مع المدرب الأرجنتيني في توتنام.

وأشار التقرير إلى أن إريكسن قد خرج من حسابات أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر.

وصرح جوسيب ماروتا نائب الرئيس التنفيذي لنادي إنتر لشبكة سكاي أن إريكسن سيكون على قائمة المعروضين للبيع في يناير.

وأضاف التقرير أن إريكسن ثالث أكثر لاعب تسجيلا للأهداف تحت قيادة بوكيتينو في توتنام بعد هاري كين وسون هيونج مين.

وانضم إريكسن إلى إنتر قادما من توتنام في يناير 2020 ولم يكمل عامه الأول في النادي الإيطالي.

وخاض إريكسن 38 مباراة مع إنتر منذ انضمامه ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 3 آخرين.