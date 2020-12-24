في الدرجة الثانية – أبو العينين شحاتة يستقيل من تدريب جمهورية شبين

تقدّم أبو العينين شحاتة باستقالته من تدريب جمهورية شبين المتواجد في دوري الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة.

وصرّح سيف عبد العزيز عضو مجلس إدارة جمهورية شبين لـ FilGoal.com: "إدارة جمهورية شبين وافقت على استقالة أبو العينين شحاتة وتم توجيه الشكر له".

وأضاف: "لم يقصّر خلال الفترة الماضية لكن صادفه سوء حظ".

وأتم: "المجلس في حالة انعقاد دائم للاستقرار على الجهاز الفني الجديد".

وتولى شحاتة تدريب جمهورية شبين مطلع الموسم، ورحل بعد 5 جولات فقط حصد خلالها نقطة وحيدة بالتعادل مع القناة.

وخسر جمهورية شبين مبارياته أمام سرس الليان، والنصر، وبورتو السويس، والنجوم، ليحتل المركز 16 –الأخير- في جدول الترتيب.

ويخوض جمهورية شبين مباراته المقبلة أمام كوكاكولا يوم الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة.