في الدرجة الثانية – أبو العينين شحاتة يستقيل من تدريب جمهورية شبين
الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 22:24
كتب : رضا السنباطي
تقدّم أبو العينين شحاتة باستقالته من تدريب جمهورية شبين المتواجد في دوري الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة.
وصرّح سيف عبد العزيز عضو مجلس إدارة جمهورية شبين لـ FilGoal.com: "إدارة جمهورية شبين وافقت على استقالة أبو العينين شحاتة وتم توجيه الشكر له".
وأضاف: "لم يقصّر خلال الفترة الماضية لكن صادفه سوء حظ".
وأتم: "المجلس في حالة انعقاد دائم للاستقرار على الجهاز الفني الجديد".
وتولى شحاتة تدريب جمهورية شبين مطلع الموسم، ورحل بعد 5 جولات فقط حصد خلالها نقطة وحيدة بالتعادل مع القناة.
وخسر جمهورية شبين مبارياته أمام سرس الليان، والنصر، وبورتو السويس، والنجوم، ليحتل المركز 16 –الأخير- في جدول الترتيب.
ويخوض جمهورية شبين مباراته المقبلة أمام كوكاكولا يوم الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة.