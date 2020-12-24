مدرب دجلة بعد السقوط أمام سموحة: الفريق الأفضل خسر.. كرة القدم لعبة أخطاء

يرى نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لفريق وادي دجلة أن فريقه لم يستحق الخسارة أمام سموحة.

سموحة انتصر على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وقال بابافاسيليو: "الفريق الأفضل خسر اليوم".

وأوضح في تصريحاته مع أون تايم سبورتس عقب اللقاء "سيطرنا على مجريات المباراة في الشوط الأول وأهدرنا الكثير من الفرص بعد تسجيل الهدف الأول".

وأردف "لا أفهم ماذا حدث في الشوط الثاني ولكن اهتزت شباكنا بسبب خطأ في لعبة مرتدة. لا ألوم أي أحد".

وتابع "لاعبو دجلة قدموا ما عليهم وأثق في قدراتهم وإمكانياتهم وقوتهم بنسبة 100%".

وأشار "كرة القدم لعبة أخطاء. احيانا تكون الكرة بين قدمي الحارس أو اللاعبيين ويحدث الخطأ. هذا يحدث في كرة القدم".

وأتم "لحظة غير موفقة في اللقاء كلفتنا الخسارة".

ونجح رفيق كابو في قيادة سموحة لتحقيق الفوز الأول لفريقه هذا الموسم في الدوري على حساب فريقه القديم وادي دجلة.

وحول سموحة تأخره بهدف دون رد إلى الفوز بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ورفع سموحة رصيده إلى 5 نقاط في المركز السادس من ثلاث مباريات بينما دجلة تجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز العاشر من نفس عدد المباريات.