سامي: استبدال القمة بمواجهة الزمالك قرار ظالم لسموحة

قال أحمد سامي المدير الفني لـ سموحة، إنه فوجئ بقرار الاتحاد المصري لكرة القدم بجدولة مباراة فريقه أمام الزمالك بدلا من القمة التي كان مقررا لها 28 ديسمبر الجاري.

وصرح سامي عبر إذاعة الشباب والرياضة "القرار مفاجأة، وظلم لنا، بالتأكيد المباراة ستقام في الموعد المحدد، لكن الزمالك في راحة منذ 11 يوما، وتكافؤ الفرص مهم جدا في ظل ضغط جدول الدوري".

وعن الفوز على وادي دجلة 2-1 مساء اليوم الخميس، قال المدير الفني لسموحة "دجلة كان الأفضل في الشوط الأول، انتابتنا حالة غريبة".

واستدرك "عدنا للقاء في الشوط الثاني، وأشكر اللاعبين، كانوا رجالا، ظهرنا فريقا مختلفا، وأهدرنا عدة فرص، وكان بالإمكان تحقيق فوز أكبر".

وأتم أحمد سامي تصريحاته "كل مكسب في الدوري هذا الموسم صعب جدا، لا يوجد فريق يضمن نتيجة أي مباراة، حتى الفرق الكبيرة ستفقد نقاطا في ظل اللعب كل 3 أيام".

وحقق سموحة فوزه الأول في الدوري هذا الموسم بعد التعادل في أول جولتين ضد غزل المحلة والاتحاد السكندري بنتيجة واحدة (1-1).