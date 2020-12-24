صديق الأمس يكتب الانتصار الأول.. كابو يقود سموحة لتحقيق الفوز على دجلة

الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 21:28

كتب : FilGoal

سموحة

نجح رفيق كابو في قيادة سموحة لتحقيق الفوز الأول لفريقه هذا الموسم في الدوري على حساب فريقه القديم وادي دجلة.

رفيق كابو

النادي : سموحة

سموحة

وحول سموحة تأخره بهدف دون رد إلى الفوز بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ورفع سموحة رصيده إلى 5 نقاط في المركز السادس من ثلاث مباريات بينما دجلة تجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز العاشر من نفس عدد المباريات.

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وافتتح وادي دجلة التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية عن طريق أمير عادل "ألكسندر جاكوبسن" بعد تمريرة رائعة بالكعب.

ونجح حسام حسن في التعادل سريعا لفريق سموحة في الدقيقة 11 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

سيطر وادي دجلة على الكرة خلال الشوط الأول لكن دون تسجيل أهداف.

وهدأت المباراة في الشوط الثاني عن الأول مع محاولات دون خطورة حقيقية على المرميين.

وفي الدقيقة 82 خطف رفيق كابو هدف الفوز بعد تمريرة رائعة من محمد طلعت يسددها على يمين محمد عبد المنصف حارس مرمى دجلة.

ويلعب سموحة مباراته المقبلة أمام الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة يوم الإثنين على ملعب برج العرب.

سموحة وادي دجلة رفيق كابو
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