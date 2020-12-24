سكاي: لتعويض تريبيير.. أتليتكو يستهدف ظهير أرسنال

يبحث أتليتكو مدريد عن ظهير أيمن للتعاقد مع في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد إيقاف كييران تريبيير.

شبكة "سكاي سبورتس" ذكرت أن المُستهدَف هو أينسلي ميتلاند نايلز ظهير أرسنال الإنجليزي.

وذكر التقرير أن إدارة أتليتكو مدريد تتابع ميتلاند نايلز منذ 12 شهرا.

يأتي ذلك بعد تلقي أتليتكو مدريد ضربة موجعة بإيقاف ظهيره الأيمن تريبيير لعشرة أسابيع بعد خرقه قواعد المراهنات، مما سيتسبب في غيابه عن 13 مباراة مقبلة، أهمها في مواجهة تشيلسي بدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

من جانبها، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ميتلاند نايلز غير راضٍ عن الفرص التي يحصل عليها تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا.

اللاعب الدولي الإنجليزي لم يلعب أساسيا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلا في 4 مناسبات.

وكان ميتلاند نايلز قريبا من مغادرة أرسنال مطلع الموسم نحو ولفرهامبتون، لكن المدفعجية قرروا الإبقاء عليه في آخر لحظة.

ويجيد ميتلاند نايلز اللعب كظهير أيمن وظهير أيسر على حد سواء.

وتواجه كتيبة دييجو بابلو سيميوني أزمة منتظرة مع إيقاف تريبيير، إذ يمتلك حاليا خيارا وحيدا متمثلا في الكرواتي شيمي فرساليكو الذي شارك في 15 دقيقة فقط هذا الموسم.

وكان أتليتكو مدريد قد أعار ظهيره الكولومبي سانتياجو أرياس إلى باير ليفركوزن مطلع الموسم الجاري.

وخاض تريبيير كل دقيقة ممكنة في مشوار أتليتكو مدريد بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي، وكان مساهما كبيرا في تصدر الفريق لجدول المسابقة المحلية مع حلول فترة أعياد الميلاد.

وأدين تريبيير بتسريب معلومات تخص انتقاله من توتنام إلى أتليتكو مدريد في يوليو 2019 ساهمت في تحقيق مراهنين لأرباح.

وتحرم لوائح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اللاعب من الرهان بشكل مباشر أو غير مباشر أو أن يتدخل بأي شكل على مراهن.

وهذا يسري على نتائج المباريات والانتقالات أي شيء يتعلق بكرة القدم.

وانضم تريبيير، رابع مونديال 2018 مع فريق الأسود الثلاثة، إلى أتليتكو قبل عام ونصف مقابل 22 مليون يورو.

وشارك الظهير الأيمن في 52 مباراة مع أتليتكو وأرسل 9 تمريرات حاسمة.

وسيغيب تريبيير عن أتليتكو في 12 مباراة، آخرها لقاء تشيلسي في 23 فبراير المقبل.

ويتصدر أتليتكو مدريد الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد، مع خوضه مباراتين أقل من الميرنجي.