مصر 2021 - وزيرة الصحة: حضور الجماهير في بطولة العالم لليد بنسبة 30%

أعلنت هالة زايد وزيرة الصحة السماح بحضور 30% من سعة الاستاد لجميع مباريات بطولة العالم لرجال كرة اليد.

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد في الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل على 4 صالات.

وكشفت هالة زايد عن السماح لنسبة 30% من سعة الاستاد لجميع المباريات في الصالات الأربع باستاد القاهرة و6 أكتوبر والعاصمة الإدارية وبرج العرب.

ويسع استاد القاهرة لـ 16200 متفرج، بينما صالة برج العرب تسع لـ 4500 متفرج، وصالة العاصمة الإدارية تسع لـ 7200 متفرج، وصالة 6 أكتوبر تسع لـ 5500 متفرج.

وقال حازم خميس رئيس اللجنة الطبية: "بطولة العالم تقام لأول مرة في الأجواء الصعبة التي يعيشها العالم في ظل جائحة كورونا".

وشدد "تنظيم البطولة يعد تحديا كبيرا لجميع دول العالم التي ترفض استضافة أي بطولات رياضية حاليا".

وتابع "تم وضع خطة طبية بالتنسيق مع الاتحاد الدولي وسيتم تنفيذ نظام الفقاعة الكاملة توافقا مع كرة السلة الأمريكية لجميع المنظومة من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وطبية بالإضافة إلى الإعلاميين".

وأوضح "منظومة البطولة لن تخرج من الفندق إلا إلى ملاعب التدريب أو المباريات فقط بما في ذلك سائقي الحافلات التي تقود الفرق".

وكشف خميس "سيقام تحليل PCR لجميع المنظومة ككل 48 ساعة للتأكد من سلامة الجميع، إذ سيقيم 8 فرق في فندق إقامة واحد في 4 أماكن مختلفة".

وأتم تصريحاته "هناك غرف طبية مجهزة بأجهزة الكشف على منظومة اللعبة وستكون المستشفيات قريبة من أماكن الإقامة ليكون نقل المصابين في مدة من 12 إلى 18 دقيقة".