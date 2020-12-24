الزمالك: المفاوضات مع أوباما تسير بصورة جيدة.. لا يمكن التفريط فيه

الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 20:36

كتب : أحمد شوقي صلاح

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف يوسف أوباما أمام الجونة

كشف حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم في نادي الزمالك جديد مفاوضات ناديه مع يوسف إبراهيم "أوباما".

وقال حسين السيد: "المفاوضات مع أوباما تسير بصورة جيدة".

وأضاف في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي "هناك تلاقي في وجهات النظر بين الطرفين".

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وتابع "أوباما أحد قادة الفريق وابن من أبناء الزمالك ولا يمكن التفريط فيه خاصة وأنه من الأعمدة الأساسية بالفريق".

وأكمل حديثه قائلا: "المفاوضات تسير بشكل جيد وفي مراحلها المتقدمة واللاعب أكد خلال المفاوضات أنه تحت أمر النادي".

وأتم "هناك أخبار جيدة لجماهير الزمالك في هذا الملف خلال الأيام المقبلة".

ويلعب أوباما في الفريق الأول للزمالك منذ 2014 وأعاره النادي مرة إلى الاتحاد وأخرى إلى وادي دجلة.

وشارك صانع الألعاب في 84 مباراة مع الزمالك في الدوري المصري الممتاز وسجل 15 هدفا.

وتوج أوباما بثمانية ألقاب مع الزمالك.

في الدوري أوباما الزمالك
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