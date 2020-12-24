هل تذكرونه؟ ليكيب: ريمون دومينيك سيتولى تدريب نانت

يقترب ريمون دومينيك المدير الفني الأسبق لمنتخب فرنسا، من العودة إلى ساحة كرة القدم من جديد بعد غياب طويل.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذكرت أن نادي نانت توصّل لاتفاق مع دومينيك لتولي تدريبه حتى نهاية الموسم الجاري.

ويعاني نانت من انطلاقة متعثرة في الدوري الفرنسي، إذ حقق الفوز 3 مرات فقط خلال أول 17 جولة، ليحتل المركز 16 برصيد 15 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.

الانطلاقة البطيئة دفعت نانت إلى إقالة مدربه كريستيان جوركوف يوم 8 ديسمبر الماضي، ليتولى مساعده باتريك كولوت المهمة مؤقتا لمدة أسبوعين.

من جانبه، غاب دومينيك (68 عاما) عن الساحة الكروية منذ 10 سنوات، بعد رحيله عن تدريب منتخب بلاده فرنسا.

دومينيك قاد فرنسا بين 2004 و2010، وقادها لوصافة كأس العالم 2006، لكنه فشل بعد عامين في يورو 2008 وودعه من الدور الأول بنتائج كارثية، قبل أن تحل فضيحة كأس العالم 2010 الذي شهد توديع الديوك من الدور الأول أيضا، وإضراب اللاعبين عن التدريب بسبب استبعاد نيكولاس أنيلكا من معسكر المنتخب.

وسبق لـ دومينيك قيادة فريق أوليمبيك ليون بين 1988 و1993، وهو آخر نادٍ يشرف على قيادته.

بعدها درّب دومينيك منتخب شباب فرنسا لأكثر من 10 سنوات، قبل أن يتم تصعيده لتولي مهمة المنتخب الأول.