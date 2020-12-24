فيفا يعلن إلغاء بطولتي العالم للشباب والناشئين 2021

الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 18:36

كتب : FilGoal

منتخب الشباب

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلغاء بطولتي العالم تحت 17 و20 عاما والمقرر إقامتهما 2021.

وكشف موقع الاتحاد الدولي أن جائحة كورونا سبب قرار إلغاء النسختين.

وكان من المفترض أن تستضيف بيرو نسخة بطولة العالم للناشئين تحت 17 عاما.

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أما إندونيسيا فكان من المقرر أن تحتضن نسخة مونديال الشباب تحت 20 عاما في الفترة من 20 مايو إلى 12 يونيو.

وكشف فيفا عن إسناد نسخة 2023 لكل من بيرو وإندونسيا كما كان مقررا في 2021.

وكان منتخب الشباب تحت قيادة ربيع ياسين يستعد لخوض تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، من أجل المنافسة على بطاقة التأهل لمونديال الشباب.

وتبخر حلم منتخب الشباب في التأهل لبطولة أمم إفريقيا بسبب تفشي فيروس كورونا في بعثة الفريق واعتباره مهزوما أمام كل من ليبيا وتونس.

وعادت بعثة منتخب الشباب إلى مصر دون استكمال البطولة بسبب وصول حالات اللاعبين المصابين إلى 17 حالة.

منتخب مصر للشباب فيفا فيروس كورونا
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