نونو سانتو قبل مواجهة مورينيو: فيريرا هو المُلهم بالنسبة لي

تغنى نونو سانتو المدير الفني لفريق ولفرهامبتون الإنجليزي بفترته كلاعب تحت قيادة البرتغالي جوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك وبورتو السابق، ليختاره كالمدرب المُلهم له.

ولفرهامبتون يستعد لمواجهة توتنام يوم الأحد في قمة جديدة مثيرة في الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

قمة ليس فقط لأنها تجمع بين توتنام وولفرهامبتون، بل لأنها ستشهد أيضا مواجهة سانتو حارس مرمى بورتو السابق لمدربه السابق مورينيو.

نونو سانتو سبق له حراسة مرمى بورتو تحت قيادة مورينيو، بل وحقق معه لقب دوري أبطال أوروبا، وأيضا تدرب تحت قيادة فيريرا في نفس الفريق، ليختار الأخير بدلا من مورينيو كأكثر مدرب أثر فيه.

وقال نونو سانتو: "فيريرا كان له التأثير الكبير علي. تأثير كبير جدا جدا".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس "فيريرا هو المدرب المُلهم بالنسبة لي".

وأوضح "هو كان أول مدرب يُظهر لي حقا كيف تُدار الحصص التدريبية وكيف يحدث الأمر بالطريقة الصحيحة".

وتابع "كان لدينا العديد من المناقشات الطويلة جدا جدا حول ذلك. كان الأمر ممتعا للغاية أن نتحدث لساعات وساعات عن كرة القدم وأسلوبها".

شبكة سكاي سبورتس لم تكتف فقط بسرد تصريحات نونو سانتو عن فيريرا، بل عادت بالذاكرة للوراء لتتحدث عن الحرب الكلامية التي حدثت بين مورينيو وفيريرا في وقت سابق.

في فبراير عام 2005 خرج مورينيو، وكعادته، بتصريحات نارية ومثيرة جدا ضد فيريرا، رغم أن الأخير كان مُعلمه.

مورينيو كان تلميذا لفيريرا في المعهد العالي للتربية الرياضية في لشبونة في الثمانينات.

وفي 2002، رفض مورينيو أن يعمل مساعدا لفيريرا في بنفيكا، وفضل أن يقود أونياو دي ليريا قبل الرحيل إلى بورتو.

وقال مانويل فيلارينيو رئيس بنفيكا في هذه الفترة: "مورينيو قال لي أنه لا يريد أن يتفوه بألفاظ نابية في التدريبات أمام معلمه، ولكن بالطبع كان يتحجج بأي شيء لرفض العمل مع فيريرا".

ومع بورتو، فاز مورينيو بدوري أبطال أوروبا 2003-2004 قبل أن ينتقل إلى تشيلسي. وفي 2005 قرر الاستثنائي السخرية من فيريرا الذي خلفه في بورتو، في عموده الصحفي في جريدة "ريكورد" واسعة الانتشار في البرتغال.

وكتب مورينيو وقتها نصا ساخرا من فيريرا، ينقله FilGoal.com نصا كما جاء:

"مدرب يمتلك مسيرة تمتد 30 عاما، والآخر مسيرته لا تتخط الـ3 سنوات. المدرب صاحب الـ30 عاما من الخبرة لم يفز بأي شيء، ولكن الذي عمل لثلاث سنوات فاز بكل شيء".

"صاحب الـ30 عاما من الخبرة يمتلك مسيرة كبيرة والآخر لايزال في بداية مسيرته، المدرب صاحب مسيرة الـ30 عاما سينساه الناس فور اعتزاله، ولكن الآخر إذا قرر أن ينهي مشواره الآن فلن يُمحى أبدا من التاريخ".

"هذه يمكن أن تكون قصة حمار لم ينجح بعد 30 عاما من العمل أن يصبح حصانا".

لكن المستقبل لم يسر مثلما توقع مورينيو، فكتب فيريرا التاريخ وأصبح أول مدرب يحقق لقب الدوري البرتغالي 3 مواسم على التوالي، وذلك مع بورتو، إلى جانب لقب كأس البرتغال مرتين والسوبر مرة، في فترة رائعة للفريق البرتغالي.

فيريرا صاحب الـ 74 عاما لم تكن نجاحاته في بورتو فقط، بل حقق الثنائية رفقة فرسان الزمالك، ليرفع مع لاعبي الفارس الأبيض لقبي الدوري وكأس مصر، وفي رحلته في قطر حقق لقب الدوري والكأس مع السد القطري.