في الدرجة الثانية – أبو قير للأسمدة يحافظ على صدارته.. والأولمبي يتفوق على فاركو

حافظ أبو قير للأسمدة على صدارة ترتيب مجموعة بحري للقسم الثاني من الدوري المصري بعد الفوز على حرس الحدود في الجولة الخامسة.

أبو قير تفوق على ستاد المكس بهدف دون مقابل ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب.

وواصل الأولمبي المنافسة على الصدارة، بالفوز على فاركو بهدف دون مقابل ليرتفع رصيد الفريق السكندري إلى 11 نقطة في المركز الثاني.

أنطوني لوكاس لاعب فاركو أهدر ركلة جزاء، وسجل هدف الأولمبي مروان شاهين.

وحقق الجزيرة الفوز على سبورتينج بهدف دون مقابل سجله محمد رزق، بينما فاز مالية كفر الزيات بالنتيجة ذاتها على الحمام بفضل هدف عبد الله السيد.

وبقيادة أحمد عاشور حقق ألعاب دمنهور فوزه الأول هذا الموسم بالفوز على بيلا بهدف أحمد العوضي ليرفع رصيد الفريق إلى 5 نقاط.

وتعادل المنصورة مع بلدية المحلة بدون أهداف، وبالنتيجة ذاتها تعادل كفر الشيخ مع الرجاء.

وأخيرا تعادل دكرنس مع بني عبيد بهدف لكل فريق، سجل لدكرنس أحمد جمعة وسجل لبني عبيد محمد أمين.

ليصبح الترتيب الأخير بعد نهاية الجولة الخامسة، أبو قير للأسمدة في الصدارة برصيد 13 نقطة يليه الأولمبي برصيد 11 نقطة ثم بلدية المحلة ومالية كفر الزيات برصيد 9 نقاط، ويحل حرس الحدود في المركز الخامس برصيد 8 نقاط.