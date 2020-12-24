مران الزمالك – تدريبات استشفائية لـ عبد الشافي وجمعة.. وراحة لـ مصطفى محمد

أدى لاعبو الزمالك مرانهم اليوم الخميس استعدادا لمباراة سموحة المقبلة.

وعقد جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي، جلسة مع اللاعبين قبيل انطلاق المران.

وطالب باتشيكو اللاعبين خلال الجلسة بغلق الملف الإفريقي بعد التأهل رسميا لدور المجموعات، والتركيز في لقاء سموحة المقبل من أجل العودة للانتصارات ومواصلة المنافسة على الصدارة.

وحرص المدير الفني على شرح الجمل التكتيكية التي يرغب في تنفيذها بشكل نظري داخل أرض الملعب، ومنح تعليمات خاصة للاعبين.

محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة واصلا أداء التدريبات التأهيلية استعدادا لعودتهما للمران الجماعي.

ويخضع عبد الشافي حاليا لفترة تأهيل استعدادا للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إصابته بكسر في الترقوة خلال مشاكته في لقاء الأهلي بالموسم الماضي.

وفي السياق ذاته واصل عبدالله جمعة مدافع الفريق برنامجه التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، وذلك بعد تعافيه من فيروس كورونا، وعودته للتدريبات مرة أخرى.

واستكمل اللاعب تدريباته بعقد جلسة تأهيل في صالة الجيم.

وكان عبدالله جمعة تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية والتي تسببت في غيابه عن بعض مباريات الزمالك.

مصطفى محمد مهاجم الفريق حصل على راحة من التدريبات بإذن من باتشيكو، وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم، ضمن البرنامج التأهيلي الذي ينتفذه اللاعب تمهيدا للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية

باتشيكو خصص فقرة تأهيلية خاصة للاعبين على هامش المران، وتضمنت الركض الخفيف حول الملعب تحت إشراف بيدرو مدرب الأحمال.

ويسعى الجهاز الفني إلى الوصول بلاعبي الزمالك لأعلى جاهزية بدنية استعدادا للمنافسات المقبلة.

من جهة أخرى، خاض ثلاثي حراسة المرمى تدريبات قوية تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس، وشهدت التدريبات منافسة قوية بين الثلاثي محمد أبوجبل، ومحمود عبد الرحيم "جنش"، ومحمد عواد في التصدي للتسديدات من داخل وخارج منطقة الجزاء.

وظهر الثلاثي بمستوى جيد خلال التدريبات في ظل رغبة كل منهم في حجز مقعده بالتشكيلة الأساسية للفريق.

وأخيرا، حرص الجهاز الفني علي تقسيم اللاعبين الي مجموعتي، إذ تولى باتشيكو المدير الفني مجموعة، ومدحت عبد الهادي المدرب العام المجموعة الأخرى، وقاموا بأداء فقرة فنية وتكتكية قوية .

وحرص باتشيكو وعبدالهادي على توجيهات بعض التعليمات للاعبين، وتصحيح بعض الأمور الفنية .

بعد ذلك أدى اللاعبون تقسيمة قوية، حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الأمور الفنية التي تم التدريب عليها، وقام الجهاز بتوجية بعض التعليمات، وتصحيح بعض الأمور الفنية .

واطمئن الجهاز الفني على جاهزية الجميع، إذ ظهروا بشكل قوي، استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة مساء الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.