تقرير السموم يكشف عن عدم وجود كحول أو مخدرات في جسد مارادونا

كشف تقرير علم السموم الذي أُجرى على جثة الأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا أنه مات بطريقة مؤلمة.

وأوضح التقرير علم السموم أن جثة الراحل لم يكن بها كحول أو مواد مخدرة عندما توفي الشهر الماضي.

وأشار التقرير إلى أن مارادونا عانى من الألم لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 ساعات قبل الوفاة، وهو ما يزيد من الجدل الدائر حول وفاته وكذلك الأطباء المسؤولين عن رعايته.

وكشف التقرير الطبي أن العقاقير التي حصل عليها مارادونا كانت لصحته الجسدية والعقلية، ومن بينها أدوية مستخدمة لعلاج الاكتئاب ونوبات الصرع ومشاكل المعدة.

وأضاف التقرير أن مارادونا عانى من مشاكل في الكلى والرئتين والكبد بسبب عدد الأدوية التي يتناولها.

وكان مارادونا قد تعافى من تعرضه لجلطة دموية في المخ في مطلع نوفمبر وخرج بعد أيام من المستشفى.

وتوفى الأسطورة الأرجنتينية عن عمر يناهز 60 بعد إصابته بسكتة قلبية.