تقرير السموم يكشف عن عدم وجود كحول أو مخدرات في جسد مارادونا

الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 16:25

كتب : FilGoal

مارادونا

كشف تقرير علم السموم الذي أُجرى على جثة الأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا أنه مات بطريقة مؤلمة.

وأوضح التقرير علم السموم أن جثة الراحل لم يكن بها كحول أو مواد مخدرة عندما توفي الشهر الماضي.

وأشار التقرير إلى أن مارادونا عانى من الألم لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 ساعات قبل الوفاة، وهو ما يزيد من الجدل الدائر حول وفاته وكذلك الأطباء المسؤولين عن رعايته.

أخبار متعلقة
الأرجنتين تعلن ملعبا يحمل دييجو أرماندو مارادونا.. وتخصيص المدرج الأكبر باسم سابيلا باولا دابينا.. الناشطة النسوية التي أدارت ظهرها لـ عالم مارادونا شقيقه: كارلوس بيلاردو لا يعرف بعد بوفاة مارادونا نابولي يعلن تحويل اسمه ملعبه إلى دييجو أرماندو مارادونا

وكشف التقرير الطبي أن العقاقير التي حصل عليها مارادونا كانت لصحته الجسدية والعقلية، ومن بينها أدوية مستخدمة لعلاج الاكتئاب ونوبات الصرع ومشاكل المعدة.

وأضاف التقرير أن مارادونا عانى من مشاكل في الكلى والرئتين والكبد بسبب عدد الأدوية التي يتناولها.

وكان مارادونا قد تعافى من تعرضه لجلطة دموية في المخ في مطلع نوفمبر وخرج بعد أيام من المستشفى.

وتوفى الأسطورة الأرجنتينية عن عمر يناهز 60 بعد إصابته بسكتة قلبية.

دييجو مارادونا رحيل مارادونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
بو جلبان: أتمنى حصد الألقاب مع الصفاقسي.. زيادة المحترفين التونسيين لقيمة الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
الزمالك: المفاوضات مع أوباما لم تستغرق أكثر من 10 دقائق.. ونُجهز العقود لـ ساسي ساعة | مصر
وزير الرياضة: لم أجلس مع ساسي لإقناعه بالتجديد ولكن لطمأنته بشأن الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
مبابي يودّع توخيل رغم عدم إقالته رسميا حتى اللحظة 2 ساعة | الدوري الفرنسي
ذا أثليتك يجيب في تقرير مطول: لماذا رحل توخيل ويريد سان جيرمان التعاقد مع بوكيتينو 2 ساعة | الدوري الفرنسي
طبيب الزمالك يكشف جديد حالة طارق حامد ومحمود علاء 2 ساعة | مصر
تقرير: إريكسن ينضم إلى سان جيرمان إذا تولى بوكيتينو قيادة الفريق 2 ساعة | أوروبا
في الدرجة الثانية – أبو العينين شحاتة يستقيل من تدريب جمهورية شبين 3 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 2 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 3 خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا 4 أبو تريكة: صلاح أخبرني بأنه يشعر بالضيق.. ولن أفصح عن السر
قد ينال إعجابك