الحضري يعتذر عن عدم العمل في النجم الساحلي

الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 15:08

كتب : FilGoal

عصام الحضري

اعتذر عصام الحضري أيقونة مصر والأهلي السابق عن عدم العمل كمدرب لحراس المرمى في فريق النجم الساحلي التونسي.

وكتب "السد العالي" في تويتر "شكر واجب وتقدير من القلب لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي لثقتكم الغالية في اختياري ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق".

ثم استدرك "لكن لظروف طارئة وخارجة عن إرادتي أعتذر لكم عن قبول المهمة بسبب الحالة الصحية لوالدتي. أتمنى لكم التوفيق جمهورا وإدارة وجهازا فنيا جديدا".

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وكشف الحضري (47 عاما) في وقت سابق تفاوضه مع النادي المنتمي لمدينة سوسة لكن قال إن مرض والدته أخر تعاقده مع الفريق.

ولم يتول الحضري أي منصب منذ اعتزاله كرة القدم.

وقرر الحضري التوجه لمجال التدريب بعد مسيرة رائعة في الملاعب توجها بالمشاركة في كأس العالم 2018 ليصبح أكبر اللاعبين سنا مشاركة في المونديال.

وتوج "السد العالي" بكأس إفريقيا 4 مرات مع الفراعنة.

وارتدى الحضري قمصان دمياط والأهلي وسيون والزمالك والإسماعيلي ووادي دجلة والاتحاد والنجوم والمريخ السوداني والتعاون السعودي.

عصام الحضري
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