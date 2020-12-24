بيولي: لاعبو ميلان لديهم نار داخلهم.. ولن استبدلهم بأي لاعب آخر

يرى ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان الإيطالي أن لاعبي الفريق "لديهم نارا بداخلهم" ولن يستبدلهم بأي لاعب آخر.

وتحدث الإيطالي عن سوق الانتقالات وكذلك الفوز على لاتسيو وتصدر ترتيب الدوري الإيطالي في نهاية 2020.

وقال بيولي عقب الفوز على لاتسيو 3-2 عما قاله للاعبين بعد نهاية اللقاء: "تمينت لهم عيدا سعيدا، كنت أعرف أنهم سيركضون بعد المباراة لمرافقة عائلاتهم"

وأضاف "نريد الفوز بالمباريات وهو ما نفعله وأنا سعيد للغاية، فخور بهولاء اللاعبين، إنهم يفعلوت شيئا استثنائيا".

ورا على هل يفتقد الفريق لـ إبراهيموفيتش؟ "بطل مثل زلاتان لابد أن نفتقده، نحن أقوى معه في الملعب هذا واضح، الحقيقة أن لاتسيو امتلك الكرة بعدما سجلنا وهذا خطئنا، أخبرت أليكسيس سايليميكريس أن يعلب في العمق لكن كان علينا أن نتسم بالحدّة".

وأكمل "لاتسيو فريق رائع يمتلك جودة ومهارات فنية، لكننا كانت لدينا فرص الفوز باللقاء وفعلنا هذا".

وأردف "كنا أقوياء ولعب خط وسطنا مباراة شرسة، وهذا ما كنا نحتاجه في مباراة صعبة كتلك".

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وأشاد بالتركي هاكان تشالهان أوجلو: "فزنا بعدة لقاءات لأننا نمتلك لاعبون أقوياء، ولا يمكن أن استبدلهم، هاكان تشالهان أوجلو لديه قدرات فنية رائعة، ويعرف دائما ماذا يفعل وكذلك كريم، هو لاعب رائع".

وواصل "اعتقد أنه سعيد هنا، المفاوضات مستمرة، وجميعنا نريد الأمر مثله".

وعن سوق الانتقالات الشتوية "يستحق النادي الإشادة في 2020، الإدارة تساعدنا لتقديم الأفضل، أعطونا لاعبين صغار وأقوياء ونتوقع الأمر نفسه في 2021، نحن لسنا مثاليون، ولدينا عديد الأشياء التي تحتاج لحل، لا يمكننا في كل المباريات السيطرة على مجرياتها، نحن لا نفعل ذلك، علينا أن نكون أكثر تقاربا".

واستدرك "آمل أن يعود المصابين قريبا، من الصعب مواصلة التدوير بين اللاعبين".

واستمر "إذا سنحت الفرصة سنحاول تحسين الفريق، وأنا سعيد بهولاء اللاعبين، سنواصل الحفاظ على الشغف والتركيز، لدينا لاعبين صغار مع مساحة النطور".

وأتم"وصلنا إلى أهدافنا هذا العام، نحن في مقدمة جدول الترتيب، هناك نار داخلنا ونريد إبقاءها كذلك".