مؤسسات الرياضة المصرية ولاعبو الزمالك السابقون ينعون الراحل أحمد البكري

الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 13:58

كتب : FilGoal

أحمد بكري رئيس الزمالك الراحل

توجهت الأندية والمؤسسات الرياضية وكذلك اللاعبين بالتعازي إلى أسرة الراحل أحمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك وكذلك إلى القلعة البيضاء.

ونشر النادي الأهلي بيانا نعى من خلاله الراحل وداعيا أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونشر اتحاد الكرة المصري نعيا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":

ونشرت وزارة الشباب والرياضة نعيا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

كما نشر مجلس إدارة النادي المصري بيانا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "مجلس إدارة النادي برئاسة سمير حلبية، ينعي بخالص الحزن والأسى أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك والذي وافته المنية اليوم الخميس، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان".

ونشر مرتضى منصور رئيس الزمالك الذي تم إيقاف مجلسه لخضوعه للتحقيق في مخالفات مالية محتملة، الراحل أحمد البكري، وتقدم لأسرته وأشقائه بخالص العزاء.

ونعى مجلس إدارة الإسماعيلي بدوره، الراحل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر نادي الاتحاد السكندري بيانا نعى من خلاله الراحل.

وكذلك نادي سموحة السكندري الذي نشر بيانا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

وتقدم نادي بيراميدز بالتعازي ونعى الراحل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":

ومن لاعبي الزمالك السابقين، نشر أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":

ونشر طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر ولاعب نادي الزمالك السابق كذلك عبر حسابه:

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