مؤسسات الرياضة المصرية ولاعبو الزمالك السابقون ينعون الراحل أحمد البكري

توجهت الأندية والمؤسسات الرياضية وكذلك اللاعبين بالتعازي إلى أسرة الراحل أحمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك وكذلك إلى القلعة البيضاء.

ونشر النادي الأهلي بيانا نعى من خلاله الراحل وداعيا أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونشر اتحاد الكرة المصري نعيا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":

ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية الذي وافته المنية اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر الجميل .. و "إنا لله وإنا إليه راجعون" #EFA pic.twitter.com/FZe5FK0Xxp — EFA.eg (@EFA) December 24, 2020

ونشرت وزارة الشباب والرياضة نعيا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

كما نشر مجلس إدارة النادي المصري بيانا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "مجلس إدارة النادي برئاسة سمير حلبية، ينعي بخالص الحزن والأسى أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك والذي وافته المنية اليوم الخميس، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان".

مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية ينعى بخالص الحزن والأسى، السيد المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك والذي وافته المنية اليوم ، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان pic.twitter.com/ArS0bhpkIi — Al-Masry SC (@AlMasrySC) December 24, 2020

ونشر مرتضى منصور رئيس الزمالك الذي تم إيقاف مجلسه لخضوعه للتحقيق في مخالفات مالية محتملة، الراحل أحمد البكري، وتقدم لأسرته وأشقائه بخالص العزاء.

ونعى مجلس إدارة الإسماعيلي بدوره، الراحل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر نادي الاتحاد السكندري بيانا نعى من خلاله الراحل.

وكذلك نادي سموحة السكندري الذي نشر بيانا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

وتقدم نادي بيراميدز بالتعازي ونعى الراحل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":

نادي #بيراميدز ينعي المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك. pic.twitter.com/7ldcoRcfP0 — Pyramids FC (@pyramidsfc) December 24, 2020

ومن لاعبي الزمالك السابقين، نشر أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":

وفاة المستشار احمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك البقاء لله ربنا يرحمه ،، — ahmedeid.14 (@14_ahmedeid) December 24, 2020

ونشر طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر ولاعب نادي الزمالك السابق كذلك عبر حسابه: