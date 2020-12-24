الدوري الممتاز يعود لاستاد المحلة بعد غياب 1656 يوما

الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 13:43

كتب : FilGoal

استاد المحلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إجراء مباراة غزل المحلة وضيفه طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة على ملعب المحلة.

وذلك بعد حصول الملعب على موافقة الأمن لإجراء مباريات الممتاز عليه.

وتعود مباريات الممتاز لملعب المحلة بعد غياب 1656 يوما، منذ آخر لقاء خاضه غزل المحلة على الاستاد في البطولة.

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والتي انتهت بالتعادل السلبي ضد إنبي في 14 يونيو 2016.

وخاض المحلة مبارياته الثلاث الأولى في الموسم الحالي من الدوري خارج ملعبه.

تعادل مع سموحة وإنبي وخسر أمام الأهلي.

ويستضيف المحلة فريق الجيش في الجولة الرابعة من الدوري يوم الجمعة.

ويحتل زعيم الفلاحين المركز 14 في ترتيب الدوري.

استاد المحلة
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