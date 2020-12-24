إصابة فخر الدين بن يوسف بـ فيروس كورونا

الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 13:39

كتب : ياسر الشريف

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي

أصيب التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي بفيروس كورونا.

وقرر نادي الإسماعيلي عزل المهاجم الدولي بمقر إقامته بمدينة الإسماعيلية بعد إصابته.

إيجايبة مسحة اللاعب ستعنى غيابه عن مواجهة البنك الأهلي المقرر إقامتها غدا الجمعة ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

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وسجل فخر الدين هدفا وصنع آخر في 3 مباريات منذ انطلاق الموسم الجاري.

إجمالا مع الدراويش شارك التونسي البالغ 29 عاما في 8 مباريات سجل 3 وصنع 1 منذ انضمامه في يناير الماضي.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد نقطتين من تعادلين أمام المصري والإنتاج الحربي والخسارة من الجونة.

وأقال الإسماعيلي مدربه البرازيلي هيرون ريكاردو وعيّن طلعت يوسف خلفا له.

الإسماعيلي الدوري المصري فخر الدين بن يوسف
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