تقرير: سان جيرمان لا يضيع وقته.. بوكيتينو بديل توخيل

يبدو أن باريس سان جيرمان لم يضيع الكثير من الوقت، وسيعين ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام السابق خلفا لتوماس توخيل، وذلك حسب تغريدة نشرها محمد بوحفصي صحفي شبكة RMC الفرنسية.

وكتب بوحفصي: "ماوريسيو بوكيتينو سيكون المدرب الجديد لباريس سان جيرمان".

وكانت صحيفة "بيلد" وشبكة "سكاي" الألمانية قد نشرتا تقريرا أوضحت من خلاله أن توماس توخيل مدرب الفريق الفرنسي قد أقيل من منصبه. (طالع التفاصيل)

وقاد بوكيتينو توتنام في الفترة من مايو 2014 وحتى نوفمبر 2019، ودرب الفريق في 293 مباراة بكل المسابقات فاز في 160 وتعادل 60 وخسر 73.

ولم يتول بوكيتينو تدريب أي فريق منذ رحيله عن توتنام في نوفمبر، رغم ربطه بتدريب العديد من الأندية مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد، إلا أنه استمر بلا عمل.

يأتي ذلك بعد ليلة حافلة، باريس سان جيرمان كان قد فاز بنتيجة 4-0 في الجولة الـ17 من الدوري الفرنسي أمام ستراسبورج. عقب المباراة أشعل توخيل الأجواء بتصريحات اشتكى خلالها من "سقف التوقعات المرتفع" وأن النادي "ليس مثل بايرن ميونيخ على سبيل المثال لا الحصر".

توخيل تولى تدريب باريس سان جيرمان في صيف 2018 ويمتد عقده الحالي مع الفريق حتى صيف 2021.

وقاد توخيل سان جيرمان في 127 مباراة بكل المسابقات فاز في 96 وتعادل 11 مرة وخسر 20.

ويحتل سان جيرمان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 35 نقطة بفارق نقطة عن ليون المتصدر.