الأهلي ينعي أحمد البكري رئيس الزمالك الراحل

الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 13:01

كتب : أحمد الخولي

المستشار أحمد بكري رئيس الزمالك

نشر النادي الأهلي بيانا عبر موقعه الرسمي، تقدم من خلاله بالعزاء إلى الزمالك وأسرة أحمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء والذي وافته المنية اليوم الخميس.

وقال نص البيان: "محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك والذي وافته المنية اليوم".

وتابع "وندعو الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان".

أخبار متعلقة
وفاة أحمد البكري رئيس الزمالك الزمالك ينفي وفاة رئيس اللجنة المكلفة بإدارته كهربا يتحدث عن تحوله إلى هدية من رئيس الزمالك للأهلي.. مشادته مع الشناوي وفضل

وتوفي أحمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك اليوم الخميس جراء إصابته بفيروس كورونا.

ويتولى البكري رئاسة نادي الزمالك بعد إيقاف مجلس مرتضى منصور للتحقيق في مخالفات مالية محتملة.

وكان البكري قد تم تعيينه في مجلس مؤقت سابق لإدارة نادي الزمالك عام 2008 بقرار من حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة وقتها.

أحمد البكري وفاة أحمد البكري رئيس الزمالك رئيس الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: سان جيرمان لا يضيع وقته.. بوكيتينو بديل توخيل 15 دقيقة | الدوري الفرنسي
الأهلي ينعي أحمد البكري رئيس الزمالك الراحل 22 دقيقة | الدوري المصري
بيكهام: حققنا ما طلبه الجهاز الفني أمام سونيديب.. وأتمنى الفوز بكل الألقاب من أجل الجماهير 24 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي: مسحة طبية جديدة لـ موسيماني وربيعة والسولية وأفشة 34 دقيقة | مصر
وفاة أحمد البكري رئيس الزمالك 41 دقيقة | الدوري المصري
بانون: استهدف التتويج بكل البطولات بقميص الأهلي 41 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أكرم توفيق: نركز للفوز بالعاشرة.. وسنقاتل في كأس العالم للأندية 43 دقيقة | الدوري المصري
بيلد: سان جيرمان يقرر إقالة توماس توخيل من منصبه.. وسبب القرار رغم الفوز 56 دقيقة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 2 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 3 خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا 4 أبو تريكة: صلاح أخبرني بأنه يشعر بالضيق.. ولن أفصح عن السر
قد ينال إعجابك