الأهلي ينعي أحمد البكري رئيس الزمالك الراحل

نشر النادي الأهلي بيانا عبر موقعه الرسمي، تقدم من خلاله بالعزاء إلى الزمالك وأسرة أحمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء والذي وافته المنية اليوم الخميس.

وقال نص البيان: "محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك والذي وافته المنية اليوم".

وتابع "وندعو الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان".

وتوفي أحمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك اليوم الخميس جراء إصابته بفيروس كورونا.

ويتولى البكري رئاسة نادي الزمالك بعد إيقاف مجلس مرتضى منصور للتحقيق في مخالفات مالية محتملة.

وكان البكري قد تم تعيينه في مجلس مؤقت سابق لإدارة نادي الزمالك عام 2008 بقرار من حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة وقتها.