بيكهام: حققنا ما طلبه الجهاز الفني أمام سونيديب.. وأتمنى الفوز بكل الألقاب من أجل الجماهير

أوضح أحمد رمضان بيكهام، مدافع الأهلي صعوبة مواجهة سونيديب بطل النيجر التي انتهت بالفوز 1-0

وقال بيكهام لموقع الأهلي الرسمي: "صعوبة المباراة تكمن بسبب أرضية الملعب، وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب غياب عدد من العناصر المهمة في الأهلي نتيجة الإصابات".

وأضاف "مباريات الأدوار الأولى من البطولة دائما ما تشهد مفاجآت عديدة، وهو ما حذر منه الجهاز الفني، الذي أكد ضرورة الخروج بنتيجة إيجابية، وتجنب التعرض للإصابات، وهو ما تحقق بالفعل، ونجح الفريق في إنجاز المهمة المطلوبة خلال المباراة مع انتظار حسم التأهل للدور التالي خلال لقاء العودة بمصر".

بيكهام شارك كظهير أيمن فقال: "سعيد للغاية بثقة الجهاز الفني، والاعتماد عليّ في أكثر من مركز، جاهز للتوظيف في أي مكان في الملعب، وفقا لاحتياجات الفريق".

وأشار بيكهام إلى أن الأهلي يخوض تحديات عديدة خلال الموسم الحالي، سواء في الدوري أو بطولة إفريقيا وكأس العالم للأندية، إلى جانب بطولتي السوبر الإفريقي والمحلي، مؤكدا أن تحقيق الثلاثية التاريخية هذا الموسم يضع مسؤولية كبيرة على الجميع؛ من أجل استكمال مسيرة البطولات.

وأردف: "الموسم مليء بالارتباطات القوية، وسط ظروف ضغط المباريات والإصابات وفيروس كورونا، ولكننا تعودنا في الأهلي على بذل الجهد من أجل تخطى هذه الصعاب".

وأتم مشددا "جماهير الأهلي هي المحرك الأساسي وراء الفوز بالبطولات في ظل مساندتهم الدائمة للجهاز الفني واللاعبين، خاصة في الأوقات الصعبة وأتمنى الفوز بكل الألقاب من أجلهم".