بيكهام: حققنا ما طلبه الجهاز الفني أمام سونيديب.. وأتمنى الفوز بكل الألقاب من أجل الجماهير

بيكهام: حققنا ما طلبه الجهاز الفني أمام سونيديب.. وأتمنى الفوز بكل الألقاب من أجل الجماهير
الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 12:59
كتب : FilGoal
أوضح أحمد رمضان بيكهام، مدافع الأهلي صعوبة مواجهة سونيديب بطل النيجر التي انتهت بالفوز 1-0
أحمد رمضان بيكهام
النادي : الأهلي
وقال بيكهام لموقع الأهلي الرسمي: "صعوبة المباراة تكمن بسبب أرضية الملعب، وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب غياب عدد من العناصر المهمة في الأهلي نتيجة الإصابات".
وأضاف "مباريات الأدوار الأولى من البطولة دائما ما تشهد مفاجآت عديدة، وهو ما حذر منه الجهاز الفني، الذي أكد ضرورة الخروج بنتيجة إيجابية، وتجنب التعرض للإصابات، وهو ما تحقق بالفعل، ونجح الفريق في إنجاز المهمة المطلوبة خلال المباراة مع انتظار حسم التأهل للدور التالي خلال لقاء العودة بمصر".
بيكهام شارك كظهير أيمن فقال: "سعيد للغاية بثقة الجهاز الفني، والاعتماد عليّ في أكثر من مركز، جاهز للتوظيف في أي مكان في الملعب، وفقا لاحتياجات الفريق".
وأشار بيكهام إلى أن الأهلي يخوض تحديات عديدة خلال الموسم الحالي، سواء في الدوري أو بطولة إفريقيا وكأس العالم للأندية، إلى جانب بطولتي السوبر الإفريقي والمحلي، مؤكدا أن تحقيق الثلاثية التاريخية هذا الموسم يضع مسؤولية كبيرة على الجميع؛ من أجل استكمال مسيرة البطولات.
وأردف: "الموسم مليء بالارتباطات القوية، وسط ظروف ضغط المباريات والإصابات وفيروس كورونا، ولكننا تعودنا في الأهلي على بذل الجهد من أجل تخطى هذه الصعاب".
وأتم مشددا "جماهير الأهلي هي المحرك الأساسي وراء الفوز بالبطولات في ظل مساندتهم الدائمة للجهاز الفني واللاعبين، خاصة في الأوقات الصعبة وأتمنى الفوز بكل الألقاب من أجلهم".