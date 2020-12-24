الأهلي: مسحة طبية جديدة لـ موسيماني وربيعة والسولية وأفشة

الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 12:48

كتب : حسام نور الدين

موسيماني - الأهلي - المقاصة

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن بيتسو موسيماني مدرب الفريق سيخضع لمسحة طبية جديدة خلال ساعات بعد إصابته في وقت سابق بفيروس كورونا.

وأشار سيد إلى أن ثلاثي الفريق، رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة"، سيخضع لمسحة أيضا خلال 48 ساعة بعد إصابته في وقت سابق بفيروس كورونا والذي منعه من السفر للنيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ومنح الجهاز الفني للفريق راحة للاعبين مدتها 48 ساعة عقب العودة من النيجر إثر الفوز على سونيديب بهدف أليو ديانج.

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وسيستأنف الأهلي تدريباته يوم السبت استعدادا لمواجهة الاتحاد في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين.

وشدد عبد الحفيظ في تصريحات صحفية أن الأهلي أغلق مؤقتا الملف القاري استعدادا لمواجهة زعيم الثغر.

وأضاف عبد الحفيظ "الجهاز الفني واللاعبون يسعون لمواصلة الانتصارات في الدوري، خاصة أن الاتحاد فريق قوي".

واستمر "برنامج استعدادنا لم يتغير رغم أن المنافس تغير من الزمالك إلى الاتحاد، خبرات لاعبي الأهلي تمكنهم من الفصل بين المواجهات القارية والمحلية، والهدف دائما هو الفوز".

وكان مفترضا أن يلعب الأهلي ضد مضيفه الزمالك يوم الإثنين في الجولة الرابعة من الدوري قبل أن تتأجل المواجهة.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري بعد فوزين على مصر المقاصة وغزل المحلة.

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