وفاة أحمد البكري رئيس الزمالك

الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 12:42

كتب : FilGoal

أحمد بكري

توفي أحمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك اليوم الخميس، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.

ونشر الزمالك بيانا رسميا قال فيه: "تتقدم اللجنة المكلفة برئاسة الزمالك واللجان التنفيذية وجميع العاملين في النادي بخالص العزاء لأسرة أحمد البكري رئيس اللجنة والذي وافته المنية صباح اليوم".

وأوضح نادي الزمالك في بيانه أن صلاة الجنازة على الراحل ستقام بعد صلاة عصر اليوم الخميس من مسجد الشرطة، بحضور أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة النادي ومسؤولي القلعة البيضاء.

أخبار متعلقة
أحمد الشيخ يروي كواليس تعثر انتقاله إلى الزمالك فاروق جعفر: المستحقات المتأخرة للاعبي الزمالك تصل إلى 100 مليون الزمالك: لم نطلب تأجيل القمة.. لكننا نرحب بأي قرار في صالح الكرة المصرية

وقرر مسؤولو النادي إعلان الحداد في القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية لمدة 3 أيام، على أن يقيم مسؤولو النادي مراسم العزاء خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتولى البكري رئاسة نادي الزمالك بعد إيقاف مجلس مرتضى منصور للتحقيق في مخالفات مالية محتملة.

وكان البكري قد تم تعيينه في مجلس مؤقت سابق لإدارة نادي الزمالك عام 2008 بقرار من حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة وقتها.

البكري تدرج في العمل القضائي بكافة مستوياته ودرجاته، من النيابة العامة حتى محام أول، ثم عمل كرئيس لمحكمة الاستئناف في القاهرة، وكذلك كرئيس لمحكمة الجنايات في محافظة الجيزة.

ويتقدم موقع FilGoal.com وإدارته بخالص العزاء لأسرة الراحل وذويه ونادي الزمالك.

نادي الزمالك وفاة أحمد البكري رئيس الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: سان جيرمان لا يضيع وقته.. بوكيتينو بديل توخيل 15 دقيقة | الدوري الفرنسي
الأهلي ينعي أحمد البكري رئيس الزمالك الراحل 22 دقيقة | الدوري المصري
بيكهام: حققنا ما طلبه الجهاز الفني أمام سونيديب.. وأتمنى الفوز بكل الألقاب من أجل الجماهير 24 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي: مسحة طبية جديدة لـ موسيماني وربيعة والسولية وأفشة 34 دقيقة | مصر
وفاة أحمد البكري رئيس الزمالك 41 دقيقة | الدوري المصري
بانون: استهدف التتويج بكل البطولات بقميص الأهلي 41 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أكرم توفيق: نركز للفوز بالعاشرة.. وسنقاتل في كأس العالم للأندية 43 دقيقة | الدوري المصري
بيلد: سان جيرمان يقرر إقالة توماس توخيل من منصبه.. وسبب القرار رغم الفوز 56 دقيقة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 2 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 3 خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا 4 أبو تريكة: صلاح أخبرني بأنه يشعر بالضيق.. ولن أفصح عن السر
قد ينال إعجابك