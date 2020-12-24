وفاة أحمد البكري رئيس الزمالك

توفي أحمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك اليوم الخميس، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.

ونشر الزمالك بيانا رسميا قال فيه: "تتقدم اللجنة المكلفة برئاسة الزمالك واللجان التنفيذية وجميع العاملين في النادي بخالص العزاء لأسرة أحمد البكري رئيس اللجنة والذي وافته المنية صباح اليوم".

وأوضح نادي الزمالك في بيانه أن صلاة الجنازة على الراحل ستقام بعد صلاة عصر اليوم الخميس من مسجد الشرطة، بحضور أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة النادي ومسؤولي القلعة البيضاء.

وقرر مسؤولو النادي إعلان الحداد في القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية لمدة 3 أيام، على أن يقيم مسؤولو النادي مراسم العزاء خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتولى البكري رئاسة نادي الزمالك بعد إيقاف مجلس مرتضى منصور للتحقيق في مخالفات مالية محتملة.

وكان البكري قد تم تعيينه في مجلس مؤقت سابق لإدارة نادي الزمالك عام 2008 بقرار من حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة وقتها.

البكري تدرج في العمل القضائي بكافة مستوياته ودرجاته، من النيابة العامة حتى محام أول، ثم عمل كرئيس لمحكمة الاستئناف في القاهرة، وكذلك كرئيس لمحكمة الجنايات في محافظة الجيزة.

ويتقدم موقع FilGoal.com وإدارته بخالص العزاء لأسرة الراحل وذويه ونادي الزمالك.