أكرم توفيق: نركز للفوز بالعاشرة.. وسنقاتل في كأس العالم للأندية

أكرم توفيق: نركز للفوز بالعاشرة.. وسنقاتل في كأس العالم للأندية
الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 12:39
كتب : حسام نور الدين
أعرب أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي عن سعادته بالظهور الأول في دوري أبطال إفريقيا أمام سونيديب بطل النيجر والتي انتهت بفوز الأهلي 1-0.
أكرم توفيق
النادي : الأهلي
وتحدث أيضا عن تأجيل مواجهة الزمالك والاستعداد لكأس العالم للأندية والمنافسة في خط الوسط.
وقال أكرم لموقع الأهلي الرسمي: "الجميع شاهد سوء أرضية ملعب المباراة، ورغم ذلك كانت روح اللاعبين حاضرة بقوة حتى تحقق الفوز".
وتابع "الكل في الأهلي على قلب رجل واحد، وهو واقع يعيشه الفريق، وليس مجرد شعار، وأبرز دليل على ذلك أن هناك غيابات في صفوف الفريق إلا أن نفس المجموعة المتواجدة حاليا كانت بنفس الروح ونفس الحماس والاجتهاد."
وأوضح "الأهلي توج ببطولة إفريقيا في نسختها الماضية، ومن الطبيعي أن نجد فرقا تقاتل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام البطل، وأن تكون دوافعها قوية ولديها حلم لتحقيق نتيجة إيجابية تُحسب لها تاريخيا أمام بطل القارة".
وأكمل "لقد حققنا الفوز بالبطولة التاسعة التي كانت غائبة ونركز للفوز بالبطولة العاشرة".
وتطرق أكرم للحديث عن المنافسة في وسط الملعب "من الطبيعي في أي فريق أن يكون هناك منافسة قوية في كل مركز، وقد سبق أن شاركت مع حمدي فتحي في إنبي من قبل، وعلى اللاعب أن يقاتل في التدريبات، ويبقى قرار المشاركة في يد الجهاز الفني والذي ينظر لمصلحة الفريق في المقام الأول".
وأردف "هناك جهد مبذول على المستوى البدني، وهو ما ظهر علي اللاعبين بشكل واضح، وعامل اللياقة البدنية نقطة فارقة مع الفريق بجانب العمل الخططي من الجهاز الفني".
وعن المنافسة في الدوري خلال الموسم الجديد وتدعيم الفرق المنافسة لصفوفها قال أكرم: "اعتدنا في الأهلي أن نركز على أنفسنا، وفي نفس الوقت احترام جميع المنافسين، هدفنا واضح ودوافعنا متجددة ونرغب بكل تأكيد في التتويج بالدوري هذا الموسم".
وعلق لاعب الوسط بالأهلي على تأجيل مباراة الزمالك في الدوري قائلا: "جاهزون في أي وقت لجميع المباريات".
وأضاف: "سنقاتل في كأس العالم للأندية، وسنكون رجالا وعلى قدر المسؤولية، خاصة أن كرة القدم 11 لاعبا أمام 11 لاعبا، وهذا الجيل قادر على الوصول إلى أبعد نقطة لتحقيق طموحات الجماهير".
واستمر " لا أشغل نفسه بالسوشيال ميديا، وأتمنى عودة مؤمن زكريا واكتمال مرحلة شفائه، خاصة أنه لم ولن يغيب عن الاهلي يوما، وهو دائما متواجد مع الفريق".
واختتم "أوجه الشكر لجمهور الأهلي السند الدائم للفريق، جميع اللاعبين يحزنون في حالة أي إخفاق؛ لأنهم يعلمون أن هناك ملايين ستغيب عنها الابتسامة؛ لذلك نقاتل لتحقيق الفوز من أجل رسم البسمة على الجماهير".