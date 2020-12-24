أكرم توفيق: نركز للفوز بالعاشرة.. وسنقاتل في كأس العالم للأندية

أعرب أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي عن سعادته بالظهور الأول في دوري أبطال إفريقيا أمام سونيديب بطل النيجر والتي انتهت بفوز الأهلي 1-0.

أكرم توفيق النادي : الأهلي الأهلي

وتحدث أيضا عن تأجيل مواجهة الزمالك والاستعداد لكأس العالم للأندية والمنافسة في خط الوسط.

وقال أكرم لموقع الأهلي الرسمي: "الجميع شاهد سوء أرضية ملعب المباراة، ورغم ذلك كانت روح اللاعبين حاضرة بقوة حتى تحقق الفوز".

وتابع "الكل في الأهلي على قلب رجل واحد، وهو واقع يعيشه الفريق، وليس مجرد شعار، وأبرز دليل على ذلك أن هناك غيابات في صفوف الفريق إلا أن نفس المجموعة المتواجدة حاليا كانت بنفس الروح ونفس الحماس والاجتهاد."

وأوضح "الأهلي توج ببطولة إفريقيا في نسختها الماضية، ومن الطبيعي أن نجد فرقا تقاتل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام البطل، وأن تكون دوافعها قوية ولديها حلم لتحقيق نتيجة إيجابية تُحسب لها تاريخيا أمام بطل القارة".

وأكمل "لقد حققنا الفوز بالبطولة التاسعة التي كانت غائبة ونركز للفوز بالبطولة العاشرة".

وتطرق أكرم للحديث عن المنافسة في وسط الملعب "من الطبيعي في أي فريق أن يكون هناك منافسة قوية في كل مركز، وقد سبق أن شاركت مع حمدي فتحي في إنبي من قبل، وعلى اللاعب أن يقاتل في التدريبات، ويبقى قرار المشاركة في يد الجهاز الفني والذي ينظر لمصلحة الفريق في المقام الأول".

وأردف "هناك جهد مبذول على المستوى البدني، وهو ما ظهر علي اللاعبين بشكل واضح، وعامل اللياقة البدنية نقطة فارقة مع الفريق بجانب العمل الخططي من الجهاز الفني".

وعن المنافسة في الدوري خلال الموسم الجديد وتدعيم الفرق المنافسة لصفوفها قال أكرم: "اعتدنا في الأهلي أن نركز على أنفسنا، وفي نفس الوقت احترام جميع المنافسين، هدفنا واضح ودوافعنا متجددة ونرغب بكل تأكيد في التتويج بالدوري هذا الموسم".

وعلق لاعب الوسط بالأهلي على تأجيل مباراة الزمالك في الدوري قائلا: "جاهزون في أي وقت لجميع المباريات".

وأضاف: "سنقاتل في كأس العالم للأندية، وسنكون رجالا وعلى قدر المسؤولية، خاصة أن كرة القدم 11 لاعبا أمام 11 لاعبا، وهذا الجيل قادر على الوصول إلى أبعد نقطة لتحقيق طموحات الجماهير".

واستمر " لا أشغل نفسه بالسوشيال ميديا، وأتمنى عودة مؤمن زكريا واكتمال مرحلة شفائه، خاصة أنه لم ولن يغيب عن الاهلي يوما، وهو دائما متواجد مع الفريق".

واختتم "أوجه الشكر لجمهور الأهلي السند الدائم للفريق، جميع اللاعبين يحزنون في حالة أي إخفاق؛ لأنهم يعلمون أن هناك ملايين ستغيب عنها الابتسامة؛ لذلك نقاتل لتحقيق الفوز من أجل رسم البسمة على الجماهير".