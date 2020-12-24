موندو ديبورتيفو: مصادر في برشلونة ترد على "اهتمام النادي بضم موستافي"

الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 11:33

كتب : FilGoal

موستافي - أرسنال

رد نادي برشلونة على أنباء اهتمامه بضم شكودران موستافي مدافع أرسنال خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وقال التقرير إن الاجتماع مع وكيل أعمال موستافي (28 عاما) كان بدافع الكياسة واللطف وليس أكثر من ذلك، وأنه لم يكن شيء جاء بدافع وجود اهتمام حقيقي بضمه.

وأشار التقرير إلى أن الاجتماع قد حدث بالفعل بين الطرفين، لكنه شدد على أن لا شيء خرج من ذلك الاجتماع ولا يوجد أي اتفاق.

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وكان إيمري أوزتورك وكيل أعمال موستافي قد نشر لنفسه صورة خارج أسوار كامب نو، كتب عليها "جاهز للاجتماع".

صورة أوزتورك تسببت في جدل وفرضيات بأن هناك مفاوضات جادة لانضمام مدافع أرسنال إلى برشلونة.

وشارك موستافي خلال الموسم الجاري في 8 مباريات بكل المسابقات مع أرسنال، وارتدى شارة قيادة الفريق ضد داندالك في الدوري الأوروبي خلال الشهر الجاري.

ولم يبدأ المدافع الألماني أي مباريات مع أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري، إذ لعب كبديل مرتين وتواجد على مقاعد البدلاء 5 مرات من 14 جولة، آخرها كان في الخسارة أمام إيفرتون بنتيجة 2-1.

وينتهي عقد موستافي مع أرسنال بنهاية الموسم الجاري، كما أنه لعب في الدوري الإسباني في وقت سابق مع فالنسيا.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أنه على الرغم من أن موستافي يبدو "خيارا جيدا نظرا لأنه لن يكلف الكثير من المال سوى راتبه"، إلا أن الهدف الأول للفريق هو إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي والذي حاول الفريق ضمه في الصيف لكنه لم ينجح وسيحاول مرة أخرى.

في إنجلترا في إسبانيا سوق الانتقالات الدوري الإنجليزي الممتاز
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